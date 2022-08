Nejoblíbenější uhlí Ořech 2 se dá po republice sehnat v průměru od 450 do 600 korun za metrák. Lidé však berou zavděk i dalšími uhelnými produkty. „Zákazníci neustále volají a mají zájem o vše, co máme na skladu. Přitom obvykle máme nejvíce práce se začátkem topné sezony. Ale teď se nezastavíme,“ řekl Deníku Zdeněk Janda ze společnosti Janda a Červ.

Obdobně odpověděla i Marie Němcová z pražské firmy Uhlí Němcová, kam volají lidé z celé republiky.

Samovýrobou dřeva lze ušetřit tisíce za topení. Češi berou lesy útokem

Poptávka je kromě Čechů také od zahraničních klientů. Ti si například pro uhlí jezdí do Agra Žamberk ve východních Čechách. „Zájem je hlavně o Ořech 2 a máme velký problém vykrýt nejenom své vlastní dlouhodobé zákazníky, ale i ty, kteří se k nám hlásí nově. A volají nám až z Polska. Oproti jiným letům je to teď opravdu lavina,“ uvedla Pavla Hajzlerová z Agro Žamberk.

Kromě Ořechu „dvojky“ vidí žamberečtí velký zájem také u briket. „S tímto požadavkem však u nás lidi neuspějí. Brikety, které dovážíme z Německa, teď prostě nejsou. Bojovali jsme i s Ořechem jedna, ale ten nyní máme,“ dodala Hajzlerová.

Dlouhé dodací lhůty

Nebývalý zájem o uhlí v letních měsících se odráží i na dodacích lhůtách. U všech Deníkem oslovených uhlelných skladů se pohybují kolem měsíce.

OKD prodlouží těžbu uhlí. Nehrozí žádné dramatické zvyšování cen, řekl Stanjura

Velkou renesanci uhlí potvrzují také těžaři. „Zvýšený zájem o tříděné uhlí jsme zaznamenali už v loňském roce. V posledních měsících je ale enormní a poptávka výrazně převyšuje nabídku. Uhlí vhodné pro domácnosti těžíme v lomu ČSA, kde ale těžba končí na přelomu roku 2024-25,“ dodala mluvčí energetické společnosti Seven Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Pozor na správné ukládání!



Při samotném skladování uhlí by si lidé měli dát pozor na některé nešvary. „Lidé si často myslí, že stačí uhlí složit někde za domem či do sklepa a dál se o něj nestarat. Jen si k němu chodit s putnou. Pokud jej však složí za domem, měli by uhlí zakrýt. Nesvědčí mu ani slunce, ale ani vlhkost,“ upozorňuje kominický mistr Jiří Novák.



Vlhkost by si člověk měl hlídat i ve sklepě. „Na jeden kilogram uhlí se počítá, že vytvoří teplo rovnající se šesti kilowattům. Pokud je však vlhké, hodně energie se spotřebuje právě na jeho vysušení,“ dodal Novák.