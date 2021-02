/INFOGRAFIKA/ Nárůst počtu zemřelých za loňský rok v Česku byl podle Českého statistického úřadu zhruba patnáctiprocentní. Tak výrazná meziroční změna je v historii po roce 1950 zcela výjimečná, řekl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Podle předběžných údajů loni zemřelo 129 100 lidí, což je téměř o 17 tisíc víc než v roce 2019.

Rakve se zesnulými v kremtoriu. Ilustrační snímek | Foto: ČTK / ČTK

Statistici dnes zveřejnili tabulku s počty úmrtí do konce 52. týdne, do konce roku v ní zbývají čtyři dny. Počet mrtvých do 27. prosince dosáhl 127 803.