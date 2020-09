Zákazníkům se smlouvami na dobu neurčitou ČEZ od října automaticky sníží cenu elektřiny o devět a plynu o 11 procent. Ti s fixní cenou si polepší až po prodloužení nynější smlouvy.

Milé překvapení

Zlevnění ceny plynu se čekalo poté, co pětiprocentní snížení ceny počátkem září ohlásila konkurenční innogy. „U elektřiny je to ale příjemné překvapení, protože pokles jejích cen na burze nebyl tak citelný,“ řekl Deníku analytik Jiří Gavor.

Domácnost s průměrnou spotřebou podle něj ročně ušetří stokoruny. „Pokud plynem či elektřinou vytápí, úspora bude nad tisíc korun,“ konstatoval.

„ČEZ určitě nezůstane osamocen, protože udává tón zbytku trhu, takže z toho budou profitovat i zákazníci dalších dodavatelů, kteří se budou postupně přidávat,“ míní Gavor.

Produkty se zelenou elektřinou

Hned včera přitom zlevnění oznámil i další obr – společnost E.ON. „Soustředit se budeme zejména na produkty se zelenou elektřinou. Při přechodu na tyto produkty ušetří naši klienti od 1. října proti standardním ceníkům deset procent, a noví zákazníci dokonce až 3500 korun,“ potvrdila mluvčí E.ON. Martina Slavíková.

„Je to pozitivní zpráva pro spotřebitele, protože zákazníci některých produktů ušetří, zejména pak ti, kteří nemají dlouhodobé fixace cen,“ řekla Deníku ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

„Už před nynějším 'šokujícím' krokem ČEZ bylo zřejmé, že by domácnosti měly odolat různým nabídkám k fixaci ceny elektřiny, neboť by si ji mohly i pro několik příštích let zafixovat až zbytečně vysoko,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle něj navíc můžou ceny energií v následujících letech ještě klesnout. „Horší vyhlídky globální i tuzemské ekonomiky, zapříčiněné druhou vlnou covidové pandemie, totiž mohou snížit vyhlíženou poptávku po elektřině a tím vyvolat další cílený tlak na její zlevnění,“ dodal.