Šedesáté narozeniny bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy připadají na středu 4. srpna. Oslavit je plánuje následující víkend, a rozhodně nepůjde o malou rodinnou akci. Na svém pozemku na ostrově Martha's Vineyard pořádá velkolepou párty. „Je potvrzena účast 475 hostů. Na péči o ně byl najat více než dvousetčlenný personál,“ píše server The Independent.

Současný prezident Joe Biden na seznamu potvrzených hostů chybí. Nejde však o to, že by snad vztahy mezi současným a bývalým americkým prezidentem byly jakkoliv narušené. Biden má již na víkend naplánovaný jiný, oficiální program. „I když se prezident Biden nemůže zúčastnit víkendové oslavy, těší se na brzké setkání s prezidentem Obamou, na kterém ho patřičně přivítá mezi šedesátníky," uvedl pro server The Hill zdroj z Bílého domu. Byl to právě magazín The Hill, který o Obamově oslavě informoval jako první.

I navzdory neúčasti současného prezidenta se Obamova narozeninová párty zařadí mezi společenské události sezony. Mezi hosty nechybí prominentní politici ani celebrity. „Seznamu vévodí moderátorka Oprah Winfreyová, herec George Clooney či režisér Steven Spielberg," zmiňuje server The Hill.

Bývalý americký prezident požádal hosty, aby mu nenosili narozeninové dary. „Místo toho je vyzval ke zvážení poskytnutí podpory programům, které se zabývají pomocí chlapcům a mladým mužům s odlišnou barvou pleti, či posílením postavení a možností dospívajících dívek po celém světě," uvádí CNN.

Testovaní hosté

Obamova oslava se koná v době, kdy Spojené státy americké trápí prudký nárůst počtu případů nákazy delta variantou koronaviru. Obama, který propaguje vakcinaci, proto podle CNN i serveru The Hill párty plánuje s ohledem na tuto situaci.

Za Obamu se postavila i tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová, která zdůraznila, že Obama dlouhodobě vyzývá k očkování proti covidu a oslava se odehraje za přísných opatření proti nákaze. „Vzhledem k obavám z delta varianty zahrnuje příprava události mnohá proticovidová opatření," potvrdil CNN i zdroj, podílející se na přípravě akce.

Obama mimo jiné požádal všechny hosty, aby se před účastí na párty nechali otestovat na covid. „Testování bude možné i přímo na Obamově oslavě. Přítomen bude i koordinátor proticovidových opatření. Zároveň se celá událost odehraje venku, což je v souladu se současnými nařízeními amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí," uvádí CNN.

Ostrov, na kterém se nachází Obamův pozemek a kde se bude konat oslava, v současnosti patří mezi oblasti ve Spojených státech s mírnými opatřeními i umírněným růstem počtu případů covidu. V interiérech je ale povinné nosit ochranu úst a nosu.