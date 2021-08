Na pražském letišti v Kbelích pak přistál ve 22:30. ČTK to zjistila na místě. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Evy Davidové přivezl 87 pasažérů. Jsou mezi nimi Češi, Afghánci i dva Poláci.

Stroj z kábulského letiště odletěl v úterý odpoledne. Podle dosavadních informací z místa je situace na letišti extrémně složitá, jsou na něm již přítomni zástupci Tálibánu.

Druhé evakuační letadlo české armády se do Kábulu po pondělním mezipřistání v Baku dostal dnes dopoledne. Evakuací a situací v zemi se dopoledne zabýval krizový štáb ministerstva zahraničí, ten opět zasedl v úterý ve tři hodiny odpoledne.

V Kábulu čeká na pomoc ještě pět tlumočníků se svými rodinami včetně malých dětí. ČTK to v úterý odpoledne sdělila předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslava Pašková. Spolek se snaží pomoct afghánským spolupracovníkům české armády, která z Kábulu zajistila dva evakuační lety s více než 130 lidmi. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) Deníku N řekl, že někteří tlumočníci nebyli kontaktováni kvůli informacím, podle kterých byli v kontaktu s Tálibánem.

"Naším společným úsilím je dostat všechny určené osoby na palubu speciálu," řekla Davidová. Podrobnosti podle ní není možné nyní zveřejňovat. Dodala, že české úřady jsou v kontaktu se všemi lidmi, kteří jsou k evakuaci určeni. Zdravotně jsou v pořádku a nezraněni.

Pokračujeme v leteckém mostu do Kábulu. Chceme evakuovat co nejvíc Afghánců, kteří nám pomáhali. — Lubomír Metnar (@metnarl) August 17, 2021

První evakuační speciál již v pondělí dopravil do Prahy 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami. Pokračování evakuační mise potvrdil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). "Pokračujeme v leteckém mostu do Kábulu. Chceme evakuovat co nejvíc Afghánců, kteří nám pomáhali," uvedl ministr dnes ráno na twitteru.

Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) čeká ecakuované Afghánce deset dnů karantény, pak individuální rozhovory o budoucnosti. Sami si musí říct, co chtějí, uvedl. Hamáček také novinářům v Brně řekl, že evakuované Afghánce čeká deset dnů karantény. "Během té doby budeme řešit jejich povolení k pobytu," uvedl.

Následovat budou individuální rozhovory s evakuovanými o jejich budoucnosti. Sami si musí říct, co chtějí, řekl. Podle Babiše je možné, že zvolí cestu za rodinami, které mají ve Francii či jinde v Evropě. Afghánci podle premiéra získají víza a během karantény budou také očkováni. Všichni budou po první dny ubytováni na jednom místě, kde, nechtěl stejně jako Hamáček upřesnit.

Samotnou českou evakuaci řídí velvyslanec Baloun. Za každým člověkem, kterého se českým úřadům podaří dostat na palubu speciálu, je podle dobře informovaného zdroje ohromné úsilí českých diplomatů nebo vojáků.

Česká republika, stejně jako další členské země protitálibánské koalice, se z Kábulu snaží evakuovat své zaměstnance i místní spolupracovníky. Svou snahu zrychlily poté, co se Tálibán zmocnil i samotného Kábulu.

20 miliard za afghánské mise

Čeští vojáci v Afghánistánu působili od roku 2002, od té doby se jich v zemi vystřídalo 11.500, někteří z nich opakovaně. Do misí byla zapojena řada jednotek včetně zdravotníků, příslušníků pozemních jednotek i vzdušných sil nebo logistiky. Do země byly vyslány i speciální síly. Podle expertů nasazení v Afghánistánu armádě výrazně pomohlo k rozvoji a přineslo neocenitelné zkušenosti. Nasazení nepřežilo 14 českých vojáků.

Podle údajů českého ministerstva obrany výdaje na afghánské mise v letech 2002 až 2020 činily asi 20 miliard korun. V částce jsou zahrnuty náklady na platy ve výši asi 8,2 miliardy korun, provozní náklady za asi 6,14 miliardy a zbrojní akvizice za 5,56 miliardy.