Na půdě EU se tak rodí plán, jak to zákazníkům ulehčit. Jde o zavádění grafického značení na obalech potravin zvaného Nutri-Score. Už dnes se používá ve Francii a některých dalších státech. Jde o jednoduché logo připomínající „semafor naležato“.

Na barevné škále od zelené přes žlutou po červenou a písmeny od A do E je v něm označeno, jak daná potravina zatěžuje organismus konzumenta. Zákazníci se tak zorientují podobně jako u energetických štítků na domácích spotřebičích. Tento systém doporučují vědci, například letos v březnu přes 260 odborníků a dvě desítky odborných sdružení v EU podepsaly výzvu, aby značení energetické hodnoty potravin povinně přijala celá Evropská unie.

Podle plánu Evropské komise by mělo být jednotné značení potravin jedním z opatření takzvané Zelené dohody pro Evropu. O jeho případném přijetí by se mohlo rozhodnout v příštím roce a následně by systém zaváděly jednotlivé státy.

Česko se k novému značení potravin zatím nepřidalo, stejně jako řada dalších zemí. Někteří zastánci práv spotřebitelů jsou přitom přesvědčeni, že by toto označení bylo vhodné i v tuzemských podmínkách. „Současná legislativa totiž umožňuje uvádět na čele obalů některé výživové údaje na bázi dobrovolnosti, což vytváří nepříliš přehlednou situaci,“ řekla Deníku ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová. „Sjednocení, ať už systémem Nutri-Score či jiným, by proto spotřebitelům usnadnilo výběr,“ prohlásila.

Potravináři souhlasí

S tím souhlasí rovněž odborníci na výživu. „Nebylo by špatné, kdyby se lidé nad tím více zamysleli. A když tam jsou ty barvičky, je to pro ně jistě lepší, než když si jen čtou nějaká čísla,“ řekl Deníku Petr Tláskal, obezitolog a vedoucí lékař oddělení léčebné výživy pražské Fakultní nemocnice Motol. „Snadno si to spojí s tím, že na zelenou přecházejí ulici a na červenou by měli stát,“ konstatoval.

Také potravináři s touto formou značení souhlasí, ovšem výhradně jen za podmínky, že by zavedení bylo dobrovolné. Rovněž upozorňují na nedostatky zvoleného hodnocení. Podle prezidentky Potravinářské komory Dany Večeřové mohou být kupříkladu některé potraviny s umělými sladidly označeny „zdravou“ zelenou barvou. „Naopak ovocná šťáva bude červená, protože je v ní hodně cukru. Ale ten přece do ovoce patří,“ řekla Večeřová Deníku.

„Z našeho pohledu je to tedy nedotažená záležitost,“ uvedla. Podobně to vidí i některé spotřebitelské organizace. „Může to být matoucí. Nechte lidi, aby byli sami za sebe zodpovědní, a sami za sebe se rozhodovali,“ říká Libor Dupal ze Sdružení českých spotřebitelů. Značení potravinářských výrobků by podle něj mělo být dobrovolné.

Z nového průzkumu společnosti Ipsos zpracovaného pro Svaz obchodu a cestovního ruchu a Radu kvality vyplynulo, že by zákazníci měli o snazší informace o potravinách zájem. Systém Nutri-Score by podle průzkumu přivítaly čtyři pětiny zákazníků, především ti, kteří se snaží chovat šetrně k životnímu prostředí. V dosud uváděných číslech o nutričních hodnotách se totiž plně orientuje jen malá část zákazníků, zejména mladších. „I pro lidi, kteří se o tyto údaje zajímají, je to často problematické,“ uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.