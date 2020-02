Je důvod rušit lyžařské pobyty v italských Alpách?

Je třeba sledovat aktuální situaci. Ta k tomu v lyžařských střediscích v severní Itálii v této chvíli důvody nedává.

Obrací se na vás v těchto dnech hodně Čechů s dotazy? Co jim říkáte?

Dotazů je mnoho, desítky a desítky a stále přibývají. Naše odpověď je stejná, jakou jsem vám řekl již v úvodu. Nemůžeme samozřejmě vyloučit výskyt jednotlivých případů koronaviru v příštích dnech či týdnech i v lyžařských střediscích, ale v současnosti tomu tak není a v italských horách nejsou nyní uplatňována žádná restriktivní opatření, která jsou uplatňována v Lombardii, v Benátsku.

Kde tedy jsou v Itálii ohniska nákazy?

Ta ohniska jsou v Itálii dvě. Hlavní je v Lombardii, šedesát kilometrů na jih od Milána, tam jsou nyní tři čtvrtiny případů nákazy v zemi, tedy asi dvě stě nakažených. Druhé centrum je ve vedlejším regionu v Benátsku, kde jsou ale ty počty mnohem nižší, kolem třiceti případů.

Ta místa, kde se koronavirus vyskytl, jsou v izolaci a prakticky odříznuta od okolního světa. Všechna ostatní místa v severní Itálii jsou normálně přístupná, bez nějakých restriktivních opatření.

Na druhou stranu i ve velkých městech, jako je Milán, kde jste na konzulátu, byla opatření proti šíření koronaviru přijata. Jak vypadají?

Život v Miláně běží normálně. Lidé v Miláně dál chodí na kávu, do restaurací nebo na procházky i na korzo ve středu města. Jsou otevřeny obchody, fungují služby a jezdí městská doprava. Byla ale přijata preventivní opatření, kdy byly uzavřeny školy a univerzity. Spousta rodičů se proto musí postarat o ratolesti, což je jediná větší změna v životě města.

A milánská La Scala hraje?

Té se preventivní opatření týkají také, tam je program na příští dny zrušen, uzavřen je i milánský dóm, odložena byla sportovní utkání, což se dotklo i nejvyšší italské fotbalové soutěže. Ale znovu je třeba zopakovat, že všechno to jsou opatření preventivního charakteru.

Co má člověk dělat, když se dostane v Itálii do karantény? Můžete mu pomoci?

Určitě by se nám měl ozvat. Můžeme pomoci například v komunikaci s italskými úřady nebo s předáním zprávy příbuzným. Ale na druhé straně je třeba řídit se příkazy úřadů v místě. V krajním případě by byla samozřejmě možná i hromadná evakuace.

Italské zdravotnictví a případná péče je ale minimálně srovnatelná s tou českou?

Určitě ano, italské zdravotnictví má evropskou úroveň minimálně srovnatelnou s úrovní českého.