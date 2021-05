V Evropě nepředstavitelné, ale Spojené státy americké jsou v tomto ohledu někde jinde, tedy alespoň ve 27 federálních státech. „Jsme dnes zase o krok blíže, abych mohl ujistit rodiny obětí i jejich blízké, že se jim dostane spravedlnosti, kterou si zaslouží,“ argumentoval republikánský guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster v televizi CNN.

Uvedl dále, že je potěšen, že jeho stát bude dalším v USA, ve kterém bude možné vykonat rozsudek smrti nejen injekcí jedu nebo elektrickým proudem, ale také zastřelením. Nařízení již bylo schváleno jihokarolínským parlamentem 66 hlasy proti 43, k uvedení do života byla potřeba jen formalita, podpis McMastera.

Kontroverzní nařízení je výsledkem narůstajících problémů s dodávkami smrtících látek do injekcí, které jsou ve Spojených státech nejčastějším způsobem popravy. To je ovšem jen jedna strana mince. Na straně druhé se totiž objevují jako černé můry popravčích svědectví vězňů, kteří injekci přežili. Podle nich tato forma trestu smrti vystavuje odsouzené výjimečnému utrpení. Výsledkem mimo jiné je, že v mnoha státech nedošlo po řadu let k žádným exekucím.

Podle pravidel popravy se aplikují odsouzenému tři injekce. V první se podává sedativum, které podle vězňů nemusí vždy fungovat. Teprve v následujících dvou dostanou odsouzení smrticí látku, která nejprve ochromí svaly a poté zastaví srdeční činnost. Američané mají se získáváním účinného jedu problémy již od roku 2009, kdy evropské farmaceutické společnosti zastavily jejich výrobu. Od té doby federální státy, kde je stále v platnosti trest smrti, kupují podle CNN podřadné náhrady, a počet neúspěšných poprav se tak zvýšil.

Návrat do středověku?

V Jižní Karolíně, stejně jako ve většině států s touto formou trestu, si až dosud mohl odsouzený zvolit mezi dvěma formami popravy - injekcí a elektrickým proudem. Pokud si odsouzený vybere injekci, poprava nemůže být provedena jinak. Podle nových pravidel – pokud smrticí jed nebude stále k dispozici - si bude moci vybrat pouze mezi elektrickým křeslem nebo zastřelením. Jižní Karolína se po guvernérském podpisu zařadila k třem státům, které k tomuto opatření již přistoupily: k Oklahomě, Mississippi a Utahu.

„Máme rok 2021. Měli bychom už konečně skoncovat s těmito barbarskými tresty,“ citovala televize Todda Rutherforda, šéfa demokratů v jihokarolínské Sněmovně reprezentantů. „Dnes náš stát udělal krok zpět do středověku a já se za to velmi stydím,“ dodal.

Podpořil ho jeho kolega, demokrat Justin Bamberg, který v průběhu debaty o změně pravidel podrobně informoval poslance o tom, jak proces popravy v elektrickém křesle probíhá, za což se mu dostalo odsouzení. „Proč vás popuzuje, když vám popisuji, jak to doopravdy vypadá? Jak můžete podporovat trest smrti a hlasovat pro to, aby byli lidé stříleni nebo zabíjeni elektřinou a zároveň se ohrazovat, když vám někdo, kdo to viděl na vlastní oči, popisuje, jak to doopravdy vypadá?“ bránil se Bamberg.

I popravy v elektrickém křesle mají ve Spojených státech stále více odpůrců a řada států v posledních letech z jejich používání ustoupila. Poukazují na ústavu a zákaz příliš krutých exekucí.

Trest smrti v USA



Absolutní trest stále platí v 27 státech, ovšem ve třech z nich na něj mají vyhlášené moratorium. To dlouhé roky bylo uvaleno i na tresty smrti na federální úrovni. Za vlády Donalda Trumpa bylo ale zrušeno. Během jeho pobytu v Bílém domě bylo provedeno více poprav než za posledních 67 let dohromady. Trest smrti byl doposud zrušen ve 23 státech USA.



Zdroj: The Atlantic