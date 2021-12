Patnáctiletého studenta ve středu obvinili jako dospělého z terorismu, vraždy a dalších bodů v souvislosti s úterní střelbou v Oxfordské střední škole severně od Detroitu.

If #EthanCrumbley was BLACK, his parents would’ve been arrested, charged, and jailed by now. pic.twitter.com/y41l0z7u0s — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) December 2, 2021

První učitel jeho chování nahlásil v pondělí. „Vyučující od něj ve třídě slyšela něco, co jí přišlo zneklidňující,“ sdělil CNN šerif Michael Bouchard. Vedení školy si studenta předvolalo a nakonec kontaktovalo i jeho rodiče.

Druhé předvolání má zpětně daleko temnější atmosféru. „Jiný učitel v jiné hodině zpozoroval určité chování, které považoval za znepokojivé a proto studenta vzal k řediteli, kde se poté jednalo i s jeho rodiči,“ řekl Bouchard. Na konci schůzky poslali Crumbleyho zpět do vyučování.

Podle policie chvíli poté začal v blízkosti záchodů střílet. „Pohyboval se školní chodbou metodickým způsobem, přičemž střílel studenty na chodbách a ve třídách, než se vzdal policii,“ vylíčil státní zástupce Marc Keast.

Tento incident se svým počtem obětí zařadil mezi nejsmrtelnější střelby v prvních dvanácti třídách amerického vzdělávacího systému (K-12) od roku 2018 a stal se 32. školní střelbou za poslední čtyři měsíce.

Šerif odmítl zveřejnit podrobnosti ohledně toho, proč učitelé chlapce k řediteli poslali. Dodal, že škola jejich oddělení neinformovala ani o jednom sezení.

Součástí vyšetřování je i to, proč se škola rozhodla Crumbleyho poslat zpět do vyučování. „Ve světle toho, co se stalo bychom byli rádi, kdybychom tehdy byli k jednání přizváni,“ doplnil Bouchard. Na otázky, zda by to mohlo předejít střelbě, odmítl odpovědět.

Ve čtvrtečním videoprohlášení sdělil ředitel místních komunitních škol Tim Throne, že po pondělním ani úterním setkání nebylo vůči Crumbleymu přijato žádné disciplinární opatření. „O studentovi, kterého zadržela policie po škole koluje spousta spekulací. O tom, že byl předvolaný k řediteli a podobné věci. Škola ho nijak nedisciplinovala a nejsou v jejích záznamech ani jiné zmínky o disciplinárních krocích,“ řekl. Potvrdil, že Crumbley byl u ředitele vícekrát a že jeho rodiče přišli v den střelby kvůli jeho chování. Mezi studenty se také říká, že byl Crumbley šikanován.

Throne také chválil jednání učitelů i žáků, kteří se zachovali přesně tak, jak podle pravidelných cvičení měli. Dodal, že se plánuje setkat s rodiči zastřelených dětí, aby odpověděl na všechny jejich dotazy. Více informací nemohl sdělit.

Své plány si nahrával

Mezi důkazy proti mladíkovi patří i dvě videa z jeho telefonu, které natočil den před útokem. Mluví v nich o střelbě a o zabíjení svých spolužáků. Další důkaz našli i v diáři, který byl v jeho batohu. „Psal v něm detaily toho, jak by rád vystřílel školu, včetně vraždění studentů,“ přiblížil jeho obsah poručík šerifa Tim Willis.

Kromě policejního vyšetřování vzali případ do rukou i uživatelé internetu. Podle některých přísppěvků to vypadá, že Crumbley nechával na sociálních sítích náznaky toho, že se chystá zabíjet. „Teď se ze mě stává Smrt, ničitel světů. Jen počkej zítra, Oxforde," stojí v popisku jednoho instagramového účtu s jeho jménem. Podle další fotografie to vypadá, že dokonce veřejně na instagramovém příběhu odpočítával hodiny do "návratu zla".

I've been sleuthing the internet for hours because this shooting at Oxford is making me nuts. Found the shooter - Ethan Crumbley. Little FUCK. He had a literal countdown and no one did shit about it (the administration)

#ethancrumbley #oxfordhighschool pic.twitter.com/Vrxdlujk1U — Reagan Bush (@reagyweagy) December 1, 2021

Zbraň, kterou pro střelbu použil je poloautomatická pistole Sig Sauer 9mm. Koupil ji jeho otec jen čtyři dny před úterním útokem. Student na svůj Instagram vložil i fotku této zbraně. „Právě jsem získal tuto krásku. SIG SAUER 9mm,“ stálo v popisku fotografie, která už není na účtu k dispozici.

His parents should be charged as well. #ethancrumbley pic.twitter.com/wf63gzS0yf — Colette K (@jrzychick) December 1, 2021

Podle Boucharda nemá policie žádné informace o tom, že by Crumbleyho rodiče věděli, co se jejich syn chystá udělat. Oaklandská státní zástupkyně Karen McDonaldová sdělila, že právě rozhodují, zda by měli být rodiče stíháni či nikoli.

McDonaldová také uvedla, že společně s vlastnictvím zbraně přichází i legální zodpovědnost ji bezpečně zajistit a ujistit se, že jsou munice i zbraň uloženy zvlášť.

Rodiče i jejich syn odmítají s vyšetřovacím týmem mluvit. Policie se snaží zjistit, jak přesně se patnáctiletý mladík ke zbrani dostal. „Pokud někdo v Michiganu dá jiné osobě zbraň, kterou legálně nesmí vlastnit, je to zločin. Tato osoba by neměla nosit ani vlastnit zbraň, takže samotný akt darování by byl zločin. Samozřejmě, pokud tuto zbraň pak vezme do školy, je to další zločin, na kterém se podíleli,“ řekl Bouchard.

Metodicky procházel chodbou a mířil na hlavy a hrudníky

Podle videa, které bylo jako důkaz přehráno u středečního soudu, šel Crumbley na záchod s batohem. Z toalety už odešel bez něj, ale se zbraní v ruce. Jakmile začal střílet, studenti začali s panikou utíkat. Crumbley začal postupovat metodicky a střílel i do tříd na žáky, kteří nestihli utéct. Tato situace pokračovala necelých pět minut, než zašel do dalších záchodů.

Na videu je jasně vidět, že mladík na své spolužáky střílel z blízkosti a mířil jim na hlavu nebo hrudník. Když dorazila policie, Crumbley položil zbraň na zem a bez protestů se vzdal.

Crumbley čelí obvinění z teroristického útoku, při němž zavraždil čtyři lidi. Jedná se o vraždy prvního stupně, což je nejzávažnější forma zabití. Znamená to, že svůj čin plánoval dopředu. Současně ho obvinili ze sedmi napadení s úmyslem zabití a dvanácti obvinění z držení střelné zbraně během páchání trestného činu.

Podle státní zástupkyně McDonaldové mají spoustu digitálních důkazů. „Máme video, spoustu věcí na sociálních sítích, ale to nejspíše ani nemusíte vidět, abyste si uvědomili, jak je to děsivé,“ řekla.

They trying to show a innocent looking kid, but this is the domestic terrorist who murdered and shot his fellow students. #EthanCrumbley, 15, is charged with killing four students and injuring seven others when he opened fire at #OxfordHighSchool pic.twitter.com/Ns0McZYOqf — Prophet Reuben M (@MinisterReubenM) December 2, 2021

V reakci na obvinění z vražd McDonaldová novinářům sdělila, že ještě přezkoumávají důkazy, ale že je to téměř jistě dopředu promyšlená vražda.

Crumbelyho právník, který ho u soudu zastupoval, podal jménem teenagera prohlášení, že je nevinný. Soudce naplánoval slyšení o pravděpodobné příčině na 13. prosince a předběžné slyšení na 20. prosince. Mladíka zatím drží ve věznici Oakland County Jail.