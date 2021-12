Celníci chtějí podle webu předložit soudu nové důkazy, a to zejména o tom, jak bylo nakládáno s drogami, které byly nalezeny v kufru na letišti, kam putovaly, kdo s nimi manipuloval, kdo zkoumal jejich obsah v laboratořích i o tom, jak k odhalení kufru došlo.

Pákistán propustil vězněnou Češku. S návratem domů jí pomůže ambasáda

V březnu 2019 byla mladá Češka odsouzena k trestu odnětí svobody v délce osmi let a osmi měsíců a k pokutě 800 dolarů (asi 17.500 korun). V dubnu se proti verdiktu odvolala. Rozsudek byl podle ní "v rozporu s fakty" a nebyl podložen žádnými konkrétními důkazy. Soud jí na začátku listopadu dal za pravdu a byla zproštěna obžaloby. Propuštěna byla 20. listopadu.

Podle informací iDNES.cz pobývá Hlůšková v hotelu v Islámábádu, přístup k ní nemá nikdo kromě zaměstnanců českého velvyslanectví.

Podstrčený heroin?

"Platí, že náš zastupitelský úřad v Islámábádu je v kontaktu s českou občankou a usiluje o výjezdní povolení - tak, aby se mohla co nejdříve vrátit domů do České republiky. Další podrobnosti nemůžeme sdělovat na základě přání rodiny směřující k ochraně osobních údajů a také její bezpečnosti," sdělila dnes ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová.

Češka vězněná v Pákistánu může domů. Soud vypracoval rozsudek o osvobození

Češka tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint již dříve uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (19,5 milionu korun).