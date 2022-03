Jak později informovalo ukrajinské ministerstvo vnitra, rakety zasáhly tři obytné výškové budovy a jeden rodinný dům, které následně zachvátily plameny. Při ostřelování zahynuli čtyři lidé. „Hasiči stále bojují s plameny u některých z budov, kde vypukl požár,“ uvedl starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Ten zároveň vyhlásil 35hodinový zákaz vycházení od dnešního večera do čtvrtečního rána.

We are at the scene of another attack in Kyiv last night/morning. Again, a residential building was targeted. @BILD pic.twitter.com/oxODbHW8Dh — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 15, 2022

„Další důkaz o tom, jak vypadá tato válka. A někteří z vás, ke kterým mluvím - soukromé osoby, obchodníci, vlády - kteří jste dosud neodstřihli Rusko: Pomáháte ruské armádě ničit naše města, a naše životy,“ říká Kličko v nejnovějším videu na twitteru, zatímco stojí před výškovou budovou výrazně ohořelou a poničenou ruským útokem. „Ano, v této budově umírali civilisté. A krev je i na vašich rukou. Pokud stále spolupracujete s Ruskem, je krev i na vašich rukou.“

Ukrajinská armáda v prohlášení uvedla, že ostřelování zasáhlo kyjevskou Svjatošynskou čtvrť. Gubernátor Kyjevské oblasti Oleksij Kuleba doplnil, že Rusové přes noc zesílili ostřelování ve městech Irpiň, Buča a Hostomel.

Již včera se objevily informace o tom, že byl při bombardování západně od Kyjeva zraněn americký novinář. Ukrajinské ministerstvo obrany dnes potvrdilo, že při útoku zahynul kameraman televizní stanice Fox News Pierre Zakrzewskyj a také producentka Oleksandra Kuršynovová. Reportér Benjamin Hall útok přežil, podle ministerstva však přišel o část nohy.

The truth is the target. Russian troops fired at Fox News camera crew near Kyiv. Cameraman Pierre Zakrevsky and producer Oleksandra Kurshynova were killed. Journalist Benjamin Hall survived, but lost part of his leg. #RussianWarCrimesinUkraine — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 15, 2022

Pondělní ostřelování rezidenčních částí severoukrajinského Černihivu si vyžádalo nejméně deset lidských životů. „Ruští okupanti 14. března znovu ostřelovali obytné domy a infrastrukturu města Černihiv. Podle předběžných údajů zemřelo následkem ostřelování deset lidí,“ citovala agentura Unian kancelář ukrajinského generálního prokurátora.

Podle stejného zdroje poškodilo ruské dělostřelectvo ve městě také několik obytných domů, technickou univerzitu, čerpací stanici či několik dopravních prostředků. Většina města také po ostřelování zůstala bez dodávek tepla.

Sirény se podle portálu 24tv.ua rozezněly ve tři čtvrtě na sedm místního času (5:45 SEČ) také v Oděse na jihozápadě Ukrajiny. Ostřelována byla v noci na úterý i další ukrajinská města, například Charkov, kde zemřelo nejméně sedm lidí.

Ruská ofenziva nepostupuje tak rychle, jak by měla, přiznal Putinův spojenec

V Mariupolu, druhém největším městě Doněcké oblasti, ruští vojáci obsadili podle úřadů největší místní nemocnici. „Dostali jsme informaci, že ruská armáda obsadila naši největší nemocnici. Používají naše pacienty a lékaře jako rukojmí. Tuto informaci můžeme potvrdit, potvrdil ji i guvernér Doněcké oblasti. Podle našich zpráv je uvnitř 400 lidí,“ uvedl starosta města Sergej Orlov.

Oproti tomu v Charkově podle šéfa místní vojenské správy Olega Sinegubova utrpěli Rusové drtivou porážku. „Dnes Rusové utrpěli ostudnou porážku u Charkova. Odpoledne se okupanté pokusili Charkov napadnout od Pjatihatky. Ukrajinská armáda jim způsobila těžké ztráty a vytlačila nepřítele z jeho dosavadních pozic,“ uvedl.

Moskva uvedla, že ruští vojáci plně ovládli Chersonskou oblast, která se nachází na jihu Ukrajiny. „Ozbrojené síly Ruské federace mají pod plnou kontrolou celé území Chersonské oblasti,“ uvedl mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Ani tuto informace ovšem nejde ověřit z nezávislých zdrojů.

Podle britského ministerstva obrany by Rusko mohlo v Chersonu dosadit promoskevskou vládu, po vzoru separatistických republik s centry v Doněcku a Luhansku.

Oběti války

Ukrajinská prokuratora již v pondělí informovala, že od zahájení ruské invaze na Ukrajině zahynulo devadesát dětí a přes sto jich bylo zraněno. Tuto bilanci ale nelze nezávisle ověřit. Nejvíce z těchto úmrtí je podle Ukrajinců v Kyjevě, Charkově, Doněcku, Černihivu, Sumách, Chersonu, Mykolajivu a Žytomyru.

Zdroj: DeníkSkrze humanitární koridory se zatím podařilo evakuovat 150 tisíc lidí, oznámil v pondělí večer zástupce vedoucího kanceláře ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko. Malá část obyvatel se v pondělí dostala také ze strategicky důležitého přístavu Mariupol, který opustilo přibližně 160 osobních aut. Ve městě od začátku invaze zemřelo 2500 obyvatel, tvrdí místní úřady.

Prvních 300 civilistů, kteří se z Mariupolu evakuovali v pondělí, již dorazilo do Záporoží. V úterý zatím mohlo odjet humanitárním koridorem asi 2000 osobních aut, stejné množství na odjezd čeká, uvedla podle tiskových agentur místní radnice.

Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková oznámila, že Ukrajina chce v úterý otevřít devět humanitárních koridorů pro evakuaci civilistů z oblastí obléhaných ruskými silami a pokusí se dodat humanitární zásoby do obklíčeného Mariupolu.

Podle vojenského poradce ukrajinského prezidenta Oleksije Arestovyče dosáhne Ukrajina dohody o příměří s Ruskem nejpozději v květnu. „Myslím, že nejpozději v květnu, začátkem května, bychom měli dosáhnout mírové dohody, možná i mnohem dříve. Mluvím o nejhorším scénáři,“ uvedl Arestovyč ve videu, které sdílela mnohá ukrajinská média.

Jak ale upozornila agentura Reuters, několik kol ukrajinsko-ruských jednání o příměří zatím mnoho výsledků nepřineslo.

Barikády v ulicích a hrobové ticho. Ukrajinská Oděsa se připravuje na nejhorší

Rusko přišlo od začátku invaze o 13 500 vojáků, 404 tanků a skoro 100 vrtulníků, tvrdí ukrajinský generální štáb podle listu Ukrajinska pravda. Ruské síly naopak zničily 156 ukrajinských dronů, 1306 tanků a dalších obrněnců, 127 raketometů, 471 děl a minometů a také 1054 kusů speciální automobilové techniky, oznámila Moskva. Informace znepřátelených stran však nelze nezávisle ověřit.