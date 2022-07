Deník N na svém webu citoval Perebyjnisovu reakci, kterou mu velvyslanec napsal: „Jsem tady 5,5 roku. Normálně mise trvá 4 roky. To je jediný důvod. Vracím se na Ukrajinu.“

Mluvčí ukrajinského velvyslanectví v Praze ČTK řekla, že jde o plánovanou výměnu. „Jedná se o velvyslance, kteří již odsloužili čtyři roky a jak je v diplomacii zvykem, nyní proběhne jejich výměna,“ sdělila ČTK mluvčí ambasády v Praze Tetiana Okopna. K termínu Perebyjnisova odchodu bližší informace nemá, řekla ale, že se počítá s velvyslancovou účastí na pondělním zahájení výstavy zneškodněné vojenské techniky ruské armády.

Premiér Petr Fiala na twitteru napsal, že pro něj bylo ctí spolupracovat s Perebyjnisem. „Oceňuji, jak hluboký a vřelý vztah měl k České republice. Přeji mu do budoucna hodně štěstí a vše dobré,“ uvedl ministerský předseda.

Bylo pro mne ctí spolupracovat s ukrajinským velvyslancem @YPerebyinis. Oceňuji, jak hluboký a vřelý vztah měl k České republice. Přeji mu do budoucna hodně štěstí a vše dobré. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 9, 2022

Podobně se vyjádřil šéf české diplomacie. „Pana velvyslance jsem poznal jako skvělého diplomata a statečného muže, který toho pro svou zemi v Česku udělal maximum. Putinovo barbarství nás sblížilo nejen profesně, ale i lidsky. Děkuji za Vaši práci!“ napsal Jan Lipavský na twitteru.

Rozhodnutí prezidenta @ZelenskyyUa odvolat @YPerebyinis respektuji. Pana velvyslance jsem poznal jako skvělého diplomata a statečného muže, který toho pro svou zemi v Česku udělal maximum. Putinovo barbarství nás sblížilo nejen profesně, ale i lidsky. Děkuji za Vaši práci! — Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 9, 2022

Perebyjnis je velvyslancem v České republice od roku 2017. Dříve stál v čele zastupitelského úřadu v Lotyšsku, působil také jako mluvčí ukrajinské diplomacie. V 90. letech a na počátku tisíciletí působil rovněž na velvyslanectví v Praze postupně v roli druhého tajemníka, prvního tajemníka a rady.

Nedávno na sebe upozornil otevřeným dopisem,ve kterém protestoval proti zařazení ruského filmu „Kapitán Volkonogov uprchl“ do programu filmového festivalu v Karlových Varech.

Citlivé vztahy s Německem

Zvláště citlivé jsou vztahy Kyjeva s Německem, které je silně závislé na dodávkách energie z Ruska a představuje největší evropskou ekonomiku. Do sporu se obě země dostaly kvůli turbíně pro plynovod Nord Stream 1, kterým teče plyn do Německa. Turbína je nyní kvůli údržbě v Kanadě. Německo chce, aby Ottawa vrátila turbínu ruskému plynárenskému gigantu Gazprom, Kyjev ale naléhá na Kanadu, aby si ji nechala, a tvrdí, že její odeslání do Ruska by porušilo sankce uvalené na Moskvu, uvedla agentura Reuters.

Agentura DPA také upozornila na výroky ukrajinského velvyslance v Německu Andrije Melnyka, který v rozhovoru s německým novinářem bagatelizoval zločiny Stepana Bandery, vůdce ukrajinských nacionalistů z dob druhé světové války. Ministerstvo zahraničí v Kyjevě se pak od jeho výroků distancovalo. Melnyk byl ostrým kritikem německé vlády.

Melnyk byl velvyslancem v Německu od ledna 2015. To je podle médií pro diplomata na jednom postu neobvykle dlouhá doba.