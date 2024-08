Jiří Špreňar dnes 09:38

/FOTO/ Rovných sto let letos uplynulo od narození polického krajináře Jana Kousala (1924 - 2007). U příležitosti kulatého výročí si milovníci krajinek mohou až do konce týdne prohlédnout v Pellyho domech v Polici nad Metují výstavu několika desítek jeho obrazů. Výstavní prostory je možné navštívit každý den v učebně číslo 306 do neděle 18. srpna v době od 9.00 do 12.00 hodin a odpoledne od 13.00 do 17.00 hodin.