Panelákový byt v prvním patře červenokosteleckého sídliště se příliš neliší od jiných. Ale v něčem přece možná ano. Nevelkou kuchyň zde momentálně možná častěji než domácí hospodyně využívá její čerstvě dvanáctiletý syn Patrik.

Patrik si ráno přivstane, aby stihl udělat tak dvě tři dávky těsta ještě před začátkem on-line výuky. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Ten si výrobou nudlí do polévky a jejich prodejem chce vydělat na počítač. A jak ukazují ohlasy na Patrikovy domácí nudle, tak se mu to daří. Patrik si ráno přivstane, aby stihl udělat tak dvě, tři dávky těsta ještě před začátkem on-line výuky. „Dá ho do ledničky, kde hezky uleží, a pak si postupně odřezávám a vyvaluji je na pláty. Na kilo mouky dává deset vajec, přidá špetku soli, trochu vodu a může vypracovávat těsto. Na placku rozválené těsto se potom suší.