/VIDEO/ Celkem 63 startujících zahájilo v sobotu na Tři krále letošní běžeckou sezónu Novoročním během v Červeném Kostelci. Na start 11500 metrů dlouhého silničního okruhu s mírným převýšením se u ZŠ v Horním Kostelci postavilo 10 žen a 53 mužů.

Na start 11500 metrů dlouhého silničního okruhu s mírným převýšením se u ZŠ v Horním Kostelci postavilo 10 žen a 53 mužů. Vítěz trať zvládl v čase 41:33 minuty. | Foto: Kateřina Hůlková

„V kategorii do 40 let běželo 13 účastníků a nad 40 let zbývajících čtyřicet běžců," uvedl ředitel závodu Hugo Frýba a dodal, že nejstarším účastníkem byl Stanislav Groh (*1946) z AC Vrchlabí.

Tepličané budou moci opět bruslit v Hronově. Příští neděli a zdarma

Letošní 47. ročník ale ovládli běžci z Náchoda. Za vítězným Vítězslavem Šolcem, který trať zvládl v čase 41:33 minuty, skončil druhý Matěj Novák (42:23) a třetí Vladislav Dufka (45:12, všichni BK Náchod). Barvy BK Náchod hájí i vítězka mezi ženami Táňa Metelková, jejíž dosažený čas 47:38 stačil na sedmé místo v celkovém pořadí.

FLORBAL: Rok 2024 začne derby duelem mezi Jaroměří a Náchodem

Přestože počasí běžcům docela přálo (+3 stupně Celsia), pokoření traťového rekordu spojené s případnou finanční odměnou se pořadatelé opět nedočkali. Ten drží od roku 2001 polský běžec Robert Smuda, který trasu zdolal v čase 37:37. „Rekord stále čeká na překonání," dodal Hugo Frýba, že do cíle dorazili všichni běžci, kteří se postavili na start.

Zdroj: Youtube