Červený Kostelec /FOTOGALERIE/ - O uplynulém víkendu se na rybníku Brodský konal podzimní lov ryb dvoučlenných týmů na udici. Lovilo se non stop osmačtyřicet hodin.

Tradičních podzimních závodů se zúčastnilo 65 rybářů z celé republiky, kteří za dva dny nachytali 133 kusů ryb o celkové váze 1063,3 kilogramů. Lovit se začalo v pátek v pravé poledne až do neděle.

Vítězství za osmnáct kapříků

A jak letošní závody dopadly? Nejvíce se dařilo dvojici Aleš Pavlíček a Roman Polák z Trutnova, společně chytli 18 kaprů o celkové váze 119,83 kilogramů. O pouhé 2,33 kilogramů za nimi se na druhém místě s šestnácti kapry o váze 117,5 kilogramů umístili Karel Hlaváček a Antonín Svoboda z Humpolce. Na třetím místě skončili takřka domácí Přemysl Čejp a Ondřej Filip, kterým se povedlo chytit šest jeseterů a dva kapry o celkové váze 83,4 kilogramů.

Spokojený byl i pořadatel závodů Milan Hrstka, který si pochvaloval nejen příznivé počasí, ale i chování všech zúčastněných závodníků. Už totiž tvoří skvělou partu a nesnaží se podvádět a nedělají ze závodů komerční záležitost.

Nadšená byla i vítězná dvojice Aleš Pavlíček a Roman Polák. „Na závodech jsme tady podruhé a to, že by jsme mohli vyhrát, nás ani ve snu nenapadlo. Žádné finty ani speciální návnady nemáme, vše je jen na štěstí ,a to nám tady přálo. Zdejší závody se nám líbí, jsou perfektně zorganizované a je tady i skvělé zázemí, tak že na další závod jsme se samozřejmě už přihlásili a rádi se sem vrátíme," dodala vítězná dvojice.

Během závodů se nachytalo 124 kaprů z toho bylo 30 kusů nad 10 kilogramů, sedm jeseterů a dva amuři. Nejtěžším úlovkem letošních závodů byl kapr o váze 15,10 kilogramu, kterého ulovil šťastný lovec Josef Dítě ze Smidar.

Závodníci se shodli, že víkend byl krásný a plný ryb a dobrého jídla. O tom, že se závodníkům na Broďáku líbí, svědčí, že se 90 procent účastníků ihned na místě přihlásilo na jarní Brodský maratón, který se bude konat v květnu příštího roku.

