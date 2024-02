Spartak - tak se jmenoval vůbec první model náramkových hodinek z dílny novoměstských hodinářů, který se zrodil v roce 1954. Nadčasový design hodinek Spartak však neztratil své kouzlo ani po sedmi dekádách a proto se v hodinářské manufaktuře zrodila přísně limitovaná edice Prim Spartak Respekt. Výjimečnost této kolekce podtrhovala skutečnost, že vznikla v počtu pouhých 12 kusů jako projev úcty a respektu k průkopníkům nositelného ukazatele času. Exkluzivita láká a fajnšmekry neodradí ani pro běžné smrtelníky závratná cena, za níž by se dala pořídit třeba i garsonka v pohraničí. Hodinky za 490 tisíc si své kupce nacházejí.

Limitovaná edice Prim Spartak Respekt připomíná, že před 70 lety vznikly v Novém Městě první náramkové hodinky. | Foto: Archiv Elton hodinářská

Letos tomu je 75 let, kdy si v Novém Městě nad Metují připomínají založení československé hodinářské tradice a zároveň 70 let od úspěšného zahájení výroby prvních náramkových hodinek. První kroky k jejich výrobě domácích byly v Novém Městě nad Metují zahájeny na podzim roku 1949. O tom, že navrhnout, zkonstruovat a vyrobit je nebylo v náročných podmínkách 50. let nic jednoduchého, svědčí fakt, že první československé hodinky spatřily světlo světa až o pět let později - v roce 1954. „Díky šikovnosti a nápaditosti tehdejších konstruktérů jsme se stali jednou z pouhých osmi zemí, které v té době dokázaly hodinky vyrobit," připomíná současná generální ředitelka společnosti Renata Červenák Nývltová.

Pro některé bude možná překvapením, že tehdy ještě nenesly označení Prim. „Vůbec první model našich hodinářů se jmenoval Spartak. Hodinek s tímto jménem bylo vyrobeno asi 1650 kusů," prozrazuje tisková mluvčí hodinářské firmy Adéla Dittmannová, a dodává, že teprve od roku 1957 se na výrobky novoměstského závodu začala používat značka Prim.

Nadčasový design hodinek Spartak však neztrácí své kouzlo ani po 70 letech a inspiroval i současné designéry a konstruktéry společnosti Elton hodinářská, která je pokračovatelem domácí hodinářské tradice.

Zlatá edice je ukázkou mistrovství hodinářů

Připomínkou modelu, který před sedmdesáti lety zapsal Československo na světovou hodinářskou mapu, se stala limitovaná edice Prim Spartak Respekt. Zcela nově navržené elegantní pouzdro je vyrobeno z bílého zlata. Zlatá korunka má vyfrézovaný piktogram a celkovou podobu hodinek doplňuje řemínek z hovězí kůže. Ušlechtilé materiály spolu s in-house manufakturní strojky se spojily v exkluzivní produkt za bezmála půl milionu korun.

„Čistý minimalismus designu umožňuje vyniknout zejména unikátnímu číselníku vyrobenému náročnou technologií. Sametový povrch číselníku se vytvářel jemným tryskáním a následně je pozlacený růžovým zlatem. Byl inspirován číselníkem jednoho z původních modelů, který vznikl v několika prototypech. Právě tento je v novodobé historii použit vůbec poprvé," prozrazuje mluvčí společnosti Adéla Dittmannová, že umělecké dílo samo o sobě je produktem mnoha hodin precizní a pečlivé práce specialistů z novoměstské manufaktury.

V duchu minimalismu se nese i zadní víko hodinek ozdobené jednoduchým nostalgickým nápisem, připomínajícím 70 let hodinek Spartak. Model pohání mechanický strojek s ručním nátahem, vyrobený přímo v hodinářské manufaktuře.

Hodinky jsou pro Libora Hovorku celoživotní vášní. I když ho potěšilo, že Elton výročí novoměstské hodinářské tradice připomíná edicí inspirovanou modelem Spartak, tak tyto hodinky jeho sbírku nerozšíří. „Kdybych si je koupil, tak je nebudu nikde nosit, a zavřu je do trezoru jako investici," říká s úsměvem. Podle jeho slov mohou takovéto hodinky být zajímavou investicí.

Za více než sedm desítek let se v Novém Městě nad Metují vyrobila celá řada ikonických a dodnes oblíbených modelů. Nová limitovaná edice Prim Spartak Respekt není jedinou legendou, na kterou se mohou zákazníci a příznivci českých náramkových hodinek Prim těšit. Již za dva dny se představí další z modelů, které se nesmazatelně zapsaly do dějin českého hodinářství. „Po společenských hodinkách představí na konci února Elton hodinářská novou variantu velmi žádaného sportovního modelu," lehce poodhaluje podobu nového modelu Adéla Dittmannová.