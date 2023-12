„Bylo to supr. Pro zimní táboření byly ideální podmínky. Počasí ani snad lepší být nemohlo. Být to ještě jen o trochu lepší, tak už to je kýč," ohlédl se s úsměvem Petr Scholz z pořadatelského klubu polických turistů za 60. ročníkem Zimního táboření na Hvězdě. Tradici, která začala v prosinci roku 1964, nepřerušila ani epidemie koronaviru v minulých letech.

60. Zimní táboření: V mrazu a sněhu bivakoval 84letý matador i tříletá Anežka | Video: Jiří Řezník

V čerstvém sněhu si mezi stromy postavilo své stany 97 táborníků z různých koutů celé republiky. „Byly mezi nimi zkušení bardi, kteří mají za sebou třeba i osmdesát zimních táboření i mladí trampové. Každopádně se zde sešli lidi, kteří si zimní táboření užívají a mají ho rádi."

Nejpočetnější skupina dorazila z Českého Brodu v počtu 26 táborníků. Ti tak po roce překonali vloni vítězný Týnec nad Labem, odkud přijelo 19 účastníků. „Nejdále to měl na Hvězdu pan Kubín z Ludgeřovic u Opavy. Nejstarším byl 84letý Jan Abely a naopak nejmladší tábornicí byla tříletá Anežka Kubíčková, která to dala s rodiči ve stanu," prozradil Petr Scholz, že mezi nejstarším a nejmladším účastníkem byl věkový rozdíl více než 80 let.

V neděli ráno se bezmála stovka táborníků a balila a vracela se do svých domovů. V maskáčovém kompletu mezi nimi byl i Ladislav Stark z Ostravy. „Noci byly příjemné. Poslední roky bylo spíše letní počasí, ale tentokrát to po dlouhé době vyšlo. Byl přiměřený mráz do deseti stupňů, tak to je bez problémů. Jsme moc spokojeni," pochvaloval si zimní kulisu. „Včera byly čtyři pod nulou, dnes je mínus šest. To je ideální stav, takovýto suchý mráz. Nejhorší je, když je kolem nuly a ještě do toho začne mrholit. To mrznou ruce a ani na kytary se nechce hrát," říká Stark a přidal radu pro ty, kterým mrznou nohy Těm, kterým bývá zima na nohy doporučil ponožky z ovčí vlny. „Přítelkyni byla také pořád zima na nohy a ta si brala na noc do stanu ponožky z ovčí vlny. A to jsme spali i v -22 stupních Celsia a přežila to," dodal s úsměvem a pokračoval v balení.

Zimní táboření na Hvězdě je po táboření na Klíči v Lužických horách druhou nejstarší akcí svého druhu v Česku. Tradice původně vznikla na hoře Ostaš, kde se konalo prvních 14 ročníků táboření. Po požáru turistické chaty na Ostaši se akce v roce 1978 přesunula právě na Broumovské stěny k Chatě Hvězda.