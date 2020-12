Když před pěti lety slavili manželé Anna (89) a Vincent (93) Valachovi kamennou svatbu, tak se jí zúčastnilo přes třicet lidí z nejbližšího příbuzenstva. „Měli tehdy i obřad v kostele, kde obnovili manželský slib,“ říká prvorozená dcera Anna Tůmová. Na konci letošního listopadu ale její rodiče nějakou obdobnou oslavu platinovou svatby po 70 letech manželství museli oželet

Platinovou svatbu manželé slavili jen komorně | Foto: Rodina Valachova

„Letos to už se žádnou slávou kvůli všem těm opatřením být nemohlo. Sestra jim přinesla kytičku, já jsem napekla cukroví a to bylo všechno. Ono by to ale stejně asi bylo pro maminku náročné,“ říká prvorozená dcera, že mamince už zdravíčko příliš neslouží. Historie rodu se začala psát pár let po válce.