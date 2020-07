700 let stará malba se ukáže veřejnosti i díky dobrovolným brigádníkům

Do kvetoucí zahrádky před děkanským úřadem na broumovském Kostelním náměstí se zakusuje lžíce malého nakladače. Odebírá pískovcové bloky z podezdívky a zeminu, aby připravil cestu k unikátní nástěnné malbě Posledního soudu namalované před stovkami let. Odborníci jí také říkají Triumf smrti a její vznik historik umění a prorektor Karlovy univerzity Jan Royt datuje do let 1320 – 1330.

Díky šestici dobrovolníků dalšího ročníku křesťanského projektu SummerJob, začali stavební práce na přístupovou cestu k bývalé kapli, jejíž stěny zdobí zhruba 700 let staré vyobrazení Posledního soudu. Foto: Deník/Jiří Řezník | Foto: Deník / Jiří Špreňar