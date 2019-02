Střety s legislativou ochránců přírody dohnaly zdejší samosprávu k nevídanému kroku. Uplynulo již pět týdnů od okamžiku, kdy starosta Adršpachu Bohuslav Urban poslal na ministerstvo životního prostředí žádost, ve které žádá o vyjmutí intravilánu obce z územního celku CHKO Broumovsko. Co adršpašské zastupitele k tomuto rozhodnutí vedlo? „V podstatě jde o to, že cokoliv chce člověk v obci udělat, tak má problém – postavit, přistavit, něco si natřít. Teoreticky i zapálit si oheň na dvoře je problém,“ vysvětluje starosta Urban důvody, kterou obec vedly k odvážnému kroku.

Obec Adršpach je součástí CHKO Broumovsko, leží na samém okraji chráněné oblasti a Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. „To, že jsme součástí CHKO Broumovsko komplikuje veškerý život občanů, podnikatelské aktivity firem a samotnou činnost místní samosprávy. Je to i jeden z důvodů proč se naše obec postupně vylidňuje,“ vysvětloval starosta Urban důvody žádosti o vyjmutí prostoru zastavěného území intravilánu Adršpachu z území CHKO.

Adršpach chce ze sítě CHKO

Pomyslnou poslední kapkou byla dlouholetá snaha obec o revitalizaci vypuštěného rybníku před zámkem. „Na základě požadavků, které CHKO v té době mělo, tak ten projekt byl pro nás nerealizovatelný. Je pravda, že teď se nám podařilo díky jednání podmínky trochu změnit, ale i tak to je pro nás dost finančně náročné. Myslíme si, že bez toho, aby nám do toho mluvili, by to vyšlo levněji,“ je si jistý starosta.

Podle slov vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hany Heinzelové samosprávy mohou určitě vznášet různé požadavky. „V chráněných krajinných oblastech jsou úplně běžně zahrnuta zastavěná území obcí a dokonce i malých měst. Ty limity pro zastavěná území jsou relativně měkká, obvykle běžnému využití toho území vůbec nebraní,“ říká Hana Heinzelová, podle jejíž názoru není adršpašská „revolta“ opodstatněná.

„Zrovna v případě obce Adršpach dochází v současné době k poměrně intenzivnímu rozšiřování výrobního areálu firmy Continental, která se svými více než 1000 zaměstnanci patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v Broumovském výběžku, takže si tak úplně dobře neumím představit, co si pod omezením rozvojových možností zástupci obce Adršpach představují,“ reaguje Heinzelová.

„Nevím, jestli je Adršpach, který v oblasti patří k turisticky nejvíce vyhledávaným destinacím a rozhodně patří mezi obce, jež nejvíce profitují z turistického ruchu, omezován nad nějakou míru,“ dodává vedoucí Správy CHKO Broumovsko.

Adršpach není jedinou vesnicí na území Správy CHKO Broumovsko, která by podobný model uvítala a potichu vyčkávají, jak Adršpach dopadne. „Mnoho starostů by o to taky zájem mělo, ale nechtějí si to rozházet. Vědí, že jakmile se ozvou, tak to budou mít ještě horší než to mají doteď. „My to máme tak špatný, jsme už tak zahnaný do kouta, že zkoušíme i tuto variantu. Cítíme to tak, že intravilán obce, který je dán územním plánem, by měl být v pravomoci obce, aby si rozhodoval sama a svobodně,“ vysvětluje starosta Urban pohnutky, které adršpašskou samosprávu k tomuto kroku vedly.

Ministerstvo životního prostředí ale pro řešení, které navrhuje starosta Bohuslav Urban neshledalo žádné důvody.