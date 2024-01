„V roce 2021 jsme měli všechno připravené, ale nakonec to přišlo vniveč kvůli covidovým opatřením," vzpomíná zakladatel a hlavní pořadatel dřevorubecké soutěže Pavel Cohla. „Měl to být 13. ročník a ukázalo se, že 13. pro nás byla nešťastná. Tak doufám, že letos to už bude šťastné číslo," usmívá se navzdory tomu, že počasí posledních dní pořadatelskému týmu dosti komplikoval práci.

„Předevčírem jsme stavěli klády do země," ukáže směrem k místu, kde stojí pět kmenů připravených na finálovou disciplínu - kácení na přesnost. „Připravené díry se ale naplnily vodou, ta zamrzla a tak jsme museli motorovkou ten led vyřezat, abychom mohli ty sloupy usadit," zmiňuje jednu z neplánovaných nástrah, s níž se ale po dřevorubecku vypořádali.

Klády museli nasolit a vyvrtat nové díry pro větve

Další problém představovaly zamrzlé klády s předvrtanými otvory pro větvě. Soutěžící totiž při jedné z disciplín budou na čas odvětvovat kmen se 45 větvemi. „Klády budeme muset prosolit, očistit a vyvrtat nové díry místo těch, do nichž se dostala voda a zamrzla v nich. Pak je zabalíme do fólie a kolíky budeme tlouct až těsně před závody," nedělá z toho velkou vědu. „Dohromady je tu v šesti kládách vyvrtáno 1080 děr. Jakmile závodník kládu se 45 větvemi odvětví, seřízne a popíše ji tak naběhnou chlapi a natlučou další větve, aby to bylo znova připravené pro dalšího dřevorubce," prozradil o vyřazovacím kole, z něhož po přesekávání volně ležícího polena sekyrou vzejde pět nejlepších na finálovou „kacéčku" na přesnost.

Chleba se bude lámat při nakládání špalků na valník

Úvod závodů obstará výměna řetězu s kontrolním řezem a připínání klád k lakatoši. „Tyhle disciplíny budou probíhat současně. Kontrolní řez se dělá proto, aby se nemuselo kontrolovat, zda je řetěz pily správně nasazený," říká, a zmiňuje, že po třetí disciplíně se vygeneruje 20 nejlepších. „Ta třetí disciplína bude brutální. Je to nakládka deseti těžkých špalků na valník a jejich složení zpět na zem. Letos jsme se ale rozhodli je zkrátit o dvacet centimetrů, protože to dřevo je mokré, zmrzlé a těžké. 80 centimetrů se drží lépe než metr," prozradil Pavel Cohla, že nechce riskovat nějaký průšvih, který by se s příliš těžkým špalkem mohl přihodit.

Koalice se rozpadla! Prý to neklapalo. Nová by mohla být sestavena do dvou dnů

Po několikaletém půstu se dá očekávat, že si dřevorubecké klání v Adršpachu nenechají ujít stovky diváků. Těm závody zpestří bohatý doprovodný program. „Budou tu sokolníci se svými dravci, zajímavá bude i ukázka tahání klády koněm a jako současný protipól koňské práce v lese zde bude vystavena těžká technika," vyjmenovává Cohla. Svůj um předvedou v exhibici i zástupci v dřevorubeckém sportu Eurojack při práci se sekerou. „Po celý den se budou pod pilami řezbářů měnit špalky v dřevěné sochy a lavičky, a odvážlivci si budou moci zkusit hod sekerou na terč," vyjmenoval jen část doprovodného programu. „Kdo si chce užít fajn den na vzduchu ať v sobotu dorazí do Adršpachu. Začínáme v 10 hodin," zve na jedinečnou podívanou.

Zdroj: Jiří Řezník