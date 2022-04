O budoucnosti provozování prohlídkového okruhu v Adršpašských skalách jednala Dana Cahová s Lesy ČR už od podzimu roku 2020. „V té době jsme neměli žádné signály, že by smlouvu s námi chtěly ukončit. Je pravda, že když se tyto informace objevily, tak mě to zaskočilo. Říkám na rovinu, že jsem z toho byla hodně nervózní, protože nová smlouva na další pětileté období se uzavírala až 16. prosince 2021,“ přiznává starostka.

Smlouva o pronájmu skal je nyní platná do 31. prosince 2026 a zahrnuje turistický okruh a jezírko v katastrálním území Dolní Adršpach. „Je to stejné jako v minulých letech,“ dodává Dana Cahová s tím, že obec ročně za využívání skalního města zaplatí Lesům ČR více než v minulých letech. „Je to 4 457 000 korun ročně bez DPH,“ upřesnila částku. Předloni obec platila 3,7 milionu bez započtení daně, loni vzhledem k tříprocentní inflaci 3,9 milionu korun bez daně.

„Jsem hodně ráda, že smlouva dopadla. Byla to pro mě jedna z priorit, protože veškeré zázemí, strážce a zaměstnance zajišťuje obec,“ říká starostka. Podle jejích informací se o provoz skal v hlavní sezoně stará přibližně padesátka lidí z obce i okolí. „Aktuálně také sháníme zaměstnance. Pro některé pozice to je práce od dubna do října a přes zimu práci u nás nemají. Jsme rádi za ty, kteří se k nám opět na jaře vrátí,“ zmínila například lodičkáře, kteří dokonce musí mít pro plavbu s pramicí po jezírku složené lodní zkoušky. „U průvodcovské služby vyžadujeme znalost cizího jazyk,“ říká v souvislosti s tím, že na návštěvnosti Adršpašských skal se velkou měrou podepisují zejména Poláci.

Díky online rezervačnímu systému nákupu vstupenek, který byl spuštěn v minulém roce, by už nemělo ani ve vypjatých dnech docházet k situacím, kdy se okruh změní v přelidněný Václavák a bude docházet k zácpám na silnicích. „Dohodli jsme se, že hodinová návštěva nebude vyšší než 400 lidí,“ říká starostka. Za den tak skalami může projít maximálně 3600 návštěvníků.