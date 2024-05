/FOTO, VIDEO/ Skalní město je na limitu! Na přelomu května a června hlásí provozovatelé turistického okruhu Adršpašské skály vyprodáno.

Adršpach hlásí vyprodáno. Na přelomu května a června je skalní město na limitu | Video: Jiří Řezník

„Je nám líto, ale online vstupenky do skalního města jsou od 29. května do 1. června vyprodané, a nebude možné je koupit ani na místě. Prosíme, abyste zvolili pro svou návštěvu jiný termín," upozorňuje na webových stránkách tým Adršpašských skal a připomíná, že systém online vstupenek byl před několika lety zaveden s cílem chránit krásy přírody a zajistit optimální a pohodlný zážitek pro každého návštěvníka.

V železniční stanici v Adršpachu vykolejil osobní vlak, cestující musí autobusem

Vzhledem k tomu, že u našich severních sousedů mají 30. května státní svátek Božího těla, tak na zaplněných parkovištích převládaly polské SPZ a ve skalách byla také dominující polština. Prodloužený víkend na přelomu května a června proto zejména Poláci využívají k výletům.

Pohled do rezervačního online systému nákupu vstupenek prozrazuje, že na pátek 31. května není k dispozici ani jedna vstupenka. Na první červnovou sobotu jich bylo ve čtvrtek odpoledne k dispozici pouze několik desítek na poslední časové okno od 17. hodin. O něco nadějnější situace je na neděli 2. června, kdy je k dispozici ještě čtvrtina ze čtyř tisíc vstupenek. Ten, kdo by chtěl v neděli vyrazit na výlet do skalního města, by neměl s koupí online vstupenky dlouho otálet.