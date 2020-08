Regulovaná turistika: Skalní město zavede od příštího roku rezervační systém

/FOTOGALERIE/ Po počátečních rozpacích na začátku prázdnin, kdy se turisté jen pomalu vraceli do oblíbeného pískovcového města, už opět parkoviště u Adršpašských skal hlavně o víkendech praskají ve švech. Dopravu usměrňují dobrovolní hasiči v oranžových vestách a celou situaci komplikuje od minulého týdne uzavírka silnice mezi Adršpachem a Teplicemi nad Metují. Tato turistická sezóna se „dojede“ bez nějakých mimořádných omezení, ale od ledna příštího roku by měl začít platit rezervační systém pro vstup do skal i na parkoviště.

Adršpach pod náporem turistů z Polska. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Hlavní popud k pořízení rezervačního systému na parkoviště a vstup do Adršpašských skal jsou opakující se přílivy návštěvníků v turisticky exponovaných obdobích. V takovýchto dnech kolabuje turistická infrastruktura, dochází k dlouhým čekacím dobám na doprovodné služby a vysokému nárůstu automobilové dopravy. „Nejvyšší denní návštěvnost 6345 lidí byla zaznamenána v květnu loňského roku, kdy probíhají v sousedním Polsku svátky,“ připomíná koordinátorka cestovního ruchu Kateřina Menšíková z Technických služeb Adršpach, a dodává, že nárazový vysoký návštěvnický ruch místní obyvatelé vnímají jako negativní jev, který ovlivňuje kvalitu života v obcích. Bez front, v klidu V současnosti se návštěvnost skal se soustředí do velmi krátkých časových úseků - mezi desátou a 14. hodinou, kdy se parkoviště rychle plní. „Díky rezervačnímu systému chceme dosáhnout rovnoměrného rozložení návštěvnosti do celého dne,“ vysvětluje rezervační důvody, a očekává, že tuto nezbytnost nakonec návštěvníci uvítají. „Lidé budou mít více času na prohlídku skal. Na chodnících, lávkách a schodech okruhu se jich bude v daný okamžik pohybovat méně, a to jim umožní vychutnat si atmosféru soutěsek skalního města a v klidu tipovat, který ze skalních monumentů je Džbán či Cukrovarnický komín a dosyta se pokochat výhledem na Milence," říká koordinátorka cestovního ruchu. Výnosy zemědělců zatím odpovídají desetiletým průměrům Přečíst článek › Výhody rezervačního systému, který už několik let funguje například v Punkevních jeskyních v Moravském krasu, jsou zřejmé. „Nebudou se tvořit fronty u pokladen a na samotných stezkách skalami. Sníží se tlak na chráněné přírodní hodnoty. Horní limit se bude pohybovat okolo 2500 návštěvníků za den, což je přibližně polovina denní návštěvnosti zaznamenávané ve špičkách v minulých letech. V takových dnech docházelo také k nedovolenému parkování až stovek aut na loukách v okolí,“ dodala Menšíková. Jak bude rezervační systém fungovat zatím ještě nemá definitivní podobu - provozovatelé skal čekají na poslední cenovou nabídku od sedmé firmy, která se uchází o dodání rezervačního systému. Metalová brigáda. Dobrovolníci připravují Josefov na festival Přečíst článek › V hlavní sezóně, o víkendech a svátcích opakovaně dochází k dopravním komplikacím na přístupových trasách ke skalním městům a k přetížení parkovišť. Z toho důvodu je nutné souběžně zavést také rezervaci na parkování. Systém bude návštěvníky více motivovat přijet vlakem, autobusem nebo na kole po dobře značených cyklotrasách. „Zároveň je žádoucí podpora vícedenní turistiky, a proto hosté ubytovaní v Adršpachu mohou využít kartu hosta, která jim umožňuje neomezený počet vstupů do skalního města během jejich pobytu,“ dodává koordinátorka cestovního ruchu. Diskuze s ochranáři Aktuálně nad návrhem a realizací rezervačního systému probíhají diskuze se Správou CHKO Broumovsko, která rezervační systém dlouhodobě podporuje a s okolními obcemi, jež jsou zvýšeným turistickým ruchem nepříjemně dotčeni. „Dalším krokem bude veřejné představení a diskuze nad projektem v našem regionu. Před samotným spuštěním rezervací bude probíhat rozsáhlá informační kampaň nejen v Čechách, ale především v Polsku,“ uzavírá Martina Menšíková. Jiří Řezník

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu