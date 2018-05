Adršpach v obležení. Kde hledat kompromis?

Adršpach - V sobotu se opět opakovala situace z minulého týdne. Kvůli velkému náporu návštěvníků do Adršpašských a Teplických skal, které jsou svojí rozlohou největší národní přírodní rezervací v Česku, byla v sobotu opět na několik hodin uzavřena silnice do Česka od hraničního přechodu Zdoňov. V minulém týdnu to bylo již počtvrté.

Před krátkým deštěm se návštěvníci skal schovali ve svých vozech. Jakmile přestalo pršet, vystoupili a upalovali ke vstupu do skal, kde se v mžiku vytvořila desítky metrů dlouhá fronta. Patřili ale k těm „šťastnějším", kteří se do skal dostali.

„Situace se opakuje, stejné problémy jsme řešili už vloni. Nejhorší jsou vždy období svátků v Polsku,“ uvedl mluvčí policie Aleš Brendl a podotkl, že bude nutné hledat systémové řešení. Jak ale najít kompromis, to zatím nikdo netuší. Ochránci přírody nedovolí v lokalitě zřídit nové parkoviště a obce se také nebudou chtít vzdát peněz ze vstupného. Podle Brendla by bylo rozumné korigovat počet návštěvníků registrací přes internet. Dopravu ze zcela zaplněných parkovišť policisté odkláněli na příjezdech do Adršpachu a Teplic. Hraniční přechod Zdoňov je od Adršpachu vzdálený asi pět kilometrů. Mluvčí policie poznamenal, že polští turisté si mohou zvolit i jiný přechod, většinu je ale uzavírka od návštěvy skalních měst odradí. Vedení krajské policie o problému jedná se starosty dotčených obcí. ČTĚTE TAKÉ: Referendum o radnici v Hronově je reálné. Soud návrh posvětil

Autor: Iva Kovářová