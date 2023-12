/FOTO, VIDEO/ Na mnoha místech regionu se první prosincovou neděl, která je zároveň první adventní, rozsvítí na náměstích a návsích vánoční stromky. V Nahořanech přivítali advent v předstihu již v pátek v podvečer, kdy se vánoční stromek rozsvítil za vydatné nadílky sněhových vloček a písní v živém podání Petra Koláře.

„Vážené sousedky, vážení sousedé. Již za několik dnů budeme slavit Štědrý den a následující vánoční a novoroční svátky. Vánoční doba začíná tady v Nahořanech dnes a oficiálně pak první adventní neděli. Advent býval, a v mnoha domácnostech stále je, doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Období adventní se také stalo chvílí, kdy se tady na návsi setkáváme, abychom se zastavili a zamysleli nad smyslem Vánoc,“ odstartoval sváteční program starosta Josef Hlávko, který o pár okamžiků později zahájil odpočet před rozsvícením stromku u nedaleké autobusové zastávky. „Stromek svítí a svátky se blíží," doplnil.

Početné publikum si podvečer užívalo s písněmi Petra Koláře. Nejednalo se ale o žádné koledy, protože ty podle zpěváka patří až ke Štědrému dni. „Advent je období klidu a rozjímání, ale u nás muzikantů to je naopak - brázdíme Českou republiku a nezastavíme se. To jsme my kočovníci a umělci. Já jsem křtěný katolík, tradice a zvyky jsem vždy dodržoval, takže nesmí chybět adventní věnce a pečeme. Akorát teď, když už je člověk sám, tak toho nenapeče tolik. Tradice mám rád, ale i když už je tolik nedodržuji, tak je stále ctím,“ prozradil Petr Kolář.

