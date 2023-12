/FOTO, VIDEO/ Nové Město nad Metují, Česká Skalice, Hronov, Broumov a Náchod – to jsou místa, kde se od 29. listopadu do 3. prosince konají tradiční charitativní adventní koncerty, jehož hlavním organizátorem je David Novotný. První z nich se konal ve středu v novoměstském Kině 70, kde v naprosto zaplněném sále kina vystoupili Anna Julie Slováčková, Světlana Nálepková a Josef Vágner.

Začaly adventní koncerty, v sobotu bude v Broumově, v neděli v Náchodě | Video: Irena Voříšková

„Ten první adventní koncert je vždy po tom roce takový výjimečný, člověk se musí zase dostat do správné atmosféry, protože jí ještě kolem nás moc není," usmívá se Světlana Nálepková, která vystoupí ještě v sobotu v Broumově a v neděli v náchodském Beránku. „Tyto koncerty mám ráda, protože jsou dobře organizátorsky zajištěné a je o nás perfektně postaráno. Od příštího týdne pak budu jezdit vlastní vánoční koncerty po celé republice. Člověk zazpívá a po koncertě hned odjede, ale teď budu v sobotu v Náchodě spát, takže se těším, že si projdu město, budu mít víc času si ho prohlédnout,“ prozradila Světlana Nálepková, která si pro posluchače připravila známé písničky, ale do repertoáru zařadila jako překvapení i dvě novinky.

Čas zastavit čas

Naprostou novinku má i Anna Julie Slováčková, která letos absolvuje v regionu celkem čtyři koncerty. „Mám novou písničku, která bude mít premiéru první adventní neděli 3. prosince v 10.15 hodin na Nově. V předpremiéře ji budu zpívat už tady. Je to vánoční písnička, kterou jsme nazpívali s Milanem Peroutkou, a jmenuje se Čas zastavit čas. Je to taková píseň s poselstvím, ani ne úplně vánočním, mělo by se připomínat celý rok,“ řekla Anička Slováčková, která si hodlá letošní advent užívat naplno i když nebude připravovat štědrovečerní večeři ani neplánuje mít doma stromeček. „Ale vánoční výzdobu v bytě má hotovou už od začátku listopadu. Nechci se ničím stresovat, raději chci navštěvovat trhy a procházet se se psem. Předsevzetí si do nového roku nedávám. Spíš mám přání pro lidi, aby mysleli sami na sebe a dělali něco pro svoje zdraví - aspoň nějakou malou věc - a aby k sobě byli laskaví a dobrosrdeční,“ doplnila Slováčková.

Tradičním účastníkem adventních koncertů v našem regionu je Josef Vágner. Ten vloni dokonce v Nahořanech rozsvěcel vánoční strom – letos ho tam 1. prosince „zastoupil“ Petr Kolář. „Já si advent užívám opravdu pracovně, poslední vánoční koncert mám 8. ledna. V prosinci mám minimálně jeden koncert denně, je to náročné, ale během měsíce se člověk dostane všude, po celé republice. Tento víkend zpívám na Staroměstském náměstí při rozsvěcení vánočního stromu. Ještě před tím budu absolvovat, i když to budu jen taktak stíhat, vystoupení mé pětileté dcery, bude zpívat se školkou na nějakém náměstí v Praze. A pak mám koncert v Náchodě a hned v pondělí v Rychnově nad Kněžnou," poodhalil nabitý pracovní program. „Možná proto, že mám práce opravdu hodně, měl bych si dát novoroční předsevzetí, abych si našel víc času pro takovou domácí pohodičku,“ dodal Josef Vágner, který do Náchoda přijede opět na jaře a při dubnových oslavách založení Beránku představí projekt Muzikály naruby.

Dnes v Broumově, v neděli v Náchodě

Koncerty v Novém Městě nad Metují, České Skalici a Hronově se už konaly. V Broumově zazpívají dnes 2. prosince v konferenčním sále informačního centra Anna Julie Slováčková, Světlana Nálepková a Michaela Pecháčková ze seriálu ZOO. Letošní závěrečný koncert celého cyklu se bude konat 3. prosince v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě a diváci se tam mohou těšit na Světlanu Nálepkovou, Annu Julii Slováčkovou, Josefa Vágnera, Michaelu Noskovou a Tomáše Magnuska.

Výtěžky z koncertů putují do místních sociálních zařízení - v případě novoměstského koncertu to byl stacionář NONA. Podle organizátora Davida Novotného se jedná každý rok o desítky tisíc korun.