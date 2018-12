Adventní prohlídky doplní bohatý prosincový program v broumovském klášteře

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Strojní inženýr 35 000 Kč

Strojní inženýři přístrojů, strojů a zařízení STROJNÍ INŽENÝR/-KA. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kimberly-Clark, výrobce a distributor značek jako HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších, hledá do závodu v Jaroměři pracovníka/pracovnici na pozici: strojní inženýr pro výrobní linku. , Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Pozice je vhodná i pro absolventy/-ky., , Náplň práce: modifikace strojního zařízení výrobních linek - technická příprava změn na zařízení, časový plán realizace, komunikace s dodavateli pro zajištění patřičných dílů zařízení od externích dodavatelů, účast na místních a globálních projektech (schopnost řídit malý tým vítána), dokumentace provedených změn., , Požadavky: vzdělání VŠ strojní; praxe v oboru vítána, Solidworks výhodou; způsobilost pro týmovou spolupráci; angličtina na pokročilé úrovni (slovem i písmem). , , Zaměstnavatel nabízí: výhodné celkové odměňování a zaměstnanecké benefity - až 12.000,- Kč ročně do penzijního fondu, 8.400,- Kč ročně do životního pojištění, 2.000,- Kč ročně na volnočasové aktivity a další příležitostní odměny za výkon; možnost nákupu zaměstnaneckých akcií s příspěvkem společnosti, možnost nákupu vybraných výrobků za zvýhodněné ceny, příspěvek na stravování, kurzy angličtiny zdarma, zajímavou práci a zkušenost dynamického prostředí globální společnosti, možnost profesního růstu., , Máte-li zájem pracovat v úspěšné mezinárodní společnosti a máte požadované předpoklady, zašlete svůj životopis a motivační dopis na e-mail: jaromer.nabor@kcc.com , , Zasláním Vašeho životopisu poskytujete společnosti Kimberly-Clark, s.r.o. Váš souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů za účelem a po dobu realizace výběrového řízení, v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.. Pracoviště: Kimberly-clark, s.r.o. - provozovna, Dolecká, č.p. 111, 551 01 Jaroměř 1. Informace: , .