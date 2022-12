První tematické trhy se uskutečnily ve spojení s příjezdem sv. Martina 11. listopadu. Klasické vánoční trhy ale město nepřipravuje. "Trhy se pravidelně konají každou středu v prostoru před radnicí. Očekáváme, že se předvánoční čas promítne i do nabízeného sortimentu jako každý rok," dodává mluvčí.

Stejně jako na mnoha jiných místech okresu byl vánoční strom před náchodskou radnicí slavnostně rozsvícen o první adventní neděli 27. listopadu v 17 hodin. "Vánočním stromem na náměstí v Náchodě je v letošním roce smrk omorika, který byl přivezen z Bakova. Město Náchod děkuje touto cestou Jarmile Ulichové a Markétě Šnajdrové, které strom pro účely vánoční výzdoby městu darovaly. Strom rostl u rodinného domu a svým růstem již ohrožoval okolí," uvedla mluvčí náchodské radnice a doplnila, že v prostoru nádraží je ozdoben smrk ztepilý pocházející z pozemku města.

Adventní čas připomíná v Broumově strom na Mírovém a betlém na Kostelním náměstí

Smrk na Masarykově náměstí bude ale letos svítit méně než v minulosti. "Vánoční strom bude svítit od 16:30 do 7. hodiny ranní, nikoli 24 hodin denně jako tomu bylo v minulosti," potvrdila Nina Adlof úspornější režim. Ten se nebude týkat jenom osvětleného symbolu Vánoc. Z důvodu snížení spotřeby elektrické energie bude v letošním roce omezena instalace vánočního osvětlení v Náchodě. "Počítáme se snížením počtu rozmístěného vánočního osvětlení, to znamená, že nebude podél komunikací, ale pouze na hlavních křižovatkách. V centru města zůstane vánoční osvětlení zachováno ve stejném rozsahu jako v loňském roce, bude však svítit večer pouze do půl jedenácté a ráno od půl páté, tedy stejně jako veřejné osvětlení," doplnila mluvčí náchodské radnice. "Díky těmto opatřením očekáváme úsporu v řádu desítek tisíc korun, nehledě na to, že tak letos uspoříme i nemalou částku spojenou s instalací veškerého vánočního osvětlení."

Začátek nového roku by měl tradičně zpestřit 1. ledna 2023 Novoroční ohňostroj, který rozzáří nebe nad Masarykovým náměstím od 18 hodin.

Předvánoční ochutnávky na Náchodsku

- Police nad Metují: Vánoční prodejní výstava (do 22. 12. 2022 Pellyho domy, Informační centrum). Těšit se můžete na výrobky od tvůrců z regionu, např. drátkované a slaměné dekorace a ozdoby, keramiku, voňavé svíčky, sladké zdobené perníčky nebo adventní věnce a svícny. Přijďte si vybrat drobnosti nebo dárky, které jistě potěší Vás nebo Vaše blízké. (pondělí - pátek 8:30 - 11:30 a 12:00 - 16:00, soboty 8:30 - 11:30).

- Broumov: Adventní trh v broumovském klášteře se koná na zlatou neděli 18. prosince. Trh začíná v 8:30 a potrvá zhruba do 13 hodin. Návštěvníky čeká široká nabídka lokálních produktů, předvánoční atmosféra i workshop výroby svíček. Na Adventním trhu jsou zastoupeni především lokální prodejci – ať už nabízejí výrobky z keramiky, textilní výrobky, domácí mýdla, nejrůznější sirupy či svíčky a další. Na Adventním trhu se rovněž pravidelně prezentují nositelé značky Regionální produkt Broumovska a místní producenti potravin. Přátelskou atmosféru vhodně doplňuje prodej teplého občerstvení, jako je svařák, vánoční medovina či polévka. Během Adventního trhu je také možné zúčastnit se Adventních prohlídek kláštera, které se konají v každou lichou hodinu: v 9, 11, 13 a 15 hodin.

- Jaroměř: Tradiční Advent v muzeu se letos z důvodu rekonstrukce Wenkeova obchodního domu odehraje v prostorách Důstojnické besedy v Josefově v sobotu 3. prosince od 9 do 12 hodin. Návštěvníkům zazpívají děti z jaroměřských mateřských a základních škol. Připraven je pestrý doprovodný program.