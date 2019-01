Praha, Hradec Králové /DOPLNĚNO/ V Česku se možná rýsuje druhá kauza Morava. Dnes už bývalý poslanec za ODS údajně sháněl kompromitující materiály na členy vlády. Server Idnes.cz přišel s informací, že se o něco podobného snažil také nový senátor za ČSSD a první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Dryml.

Vladimír Dryml | Foto: DENÍK/David Taneček

Podle serveru se měl senátor sejít s jejich nastrčeným agentem, o kterém si myslel, že je to policista a chtít po něm kompromitující materiál na svou stranickou kolegyni a poslankyni Hanu Orgoníkovou.

„Vím na paní Orgoníkovou, že byla vyšetřována protikorupční službou. Vím dokonce, že byla vyšetřována i na Zbraslavi, protože se tam jednalo o tom, že na vedoucí představitele ČSSD podala trestní oznámení,“ tvrdí na záznamu zveřejněném serverem Idnes.cz Dryml. Orgoníkovou obvinil také z toho, že zneužívá veřejné peníze v kraji.

Poslankyně a nově také krajská šéfka sociálních demokratů Orgoníková jeho slova razantně odmítla. „Rozhodně nezneužívám žádné peníze kraje a v žádném případě mě nikdy kvůli ničemu takovému nikdy nevyšetřovali,“ prohlásila Orgoníková.

Ohradila se také proti tomu, že by podávala žalobu na vedení strany. „Obrátila jsem se na policii jen jednou, a to zhruba před čtyřmi lety. Tehdy mi někdo vyhrožoval v souvislosti s mou kritikou strategického partnerství mezi Hradcem Králové a vodovody. Město mě v ten samý den zažalovalo, že jsem poškodila jeho dobré jméno. Všechny soudy jsem však vyhrála,“ dodala Orgoníková.

Je to lež a provokace proti ČSSD, tvrdí Dryml

Senátor Dryml Deníku řekl, že je zveřejněný článek lživý. „O nic takového se nejednalo, naopak jsem byl osloven těmi lidmi, redaktory MF Dnes. Byla to normální provokace ze strany MF Dnes a s největší pravděpodobností na ni podám žalobu,“ uvedl královéhradecký vicehejtman Dryml.

Naznačil také, že na jeho diskreditaci může mít zájem někdo mimo média. „Mám tušení, ale nebudu ho říkat. Stojíme na prahu podobné aféry, jakou byla kauza Morava. Iniciátor celé provokace má za cíl poškodit obě nejsilnější strany – ODS a ČSSD s cílem destabilizovat politickou situaci v Česku. Je to úkol pro tajné služby,“ dodal Dryml.

Vztahy mezi oběma aktéry nejnovější kauzy jsou dlouhodobě napjaté. Konflikt vygradoval krátce po krajských volbách, ve kterých Dryml získal nejvíc preferenčních hlasů. „Chtěl se proto stát hejtmanem, ale to jsme odmítli. Měli jsme jiného kandidáta na tento post, a to volebního lídra, Lubomíra France,“ připomněla střet Orgoníková.

Spor se mezi nimi rozhořel také kvůli prodeji zadlužené nemocnice ve Vrchlabí, jejímž ředitelem je právě Dryml. Ten původně chtěl, aby ji kraj koupil za čtvrt miliardy korun, nyní se mluví o sto dvacet milionech. „Její tržní cena je podle speciální krajské komise pouze třiačtyřicet milion. Je proto jasné, že k tomu mám výhrady,“ řekla Orgoníková, která naopak s koupí nesouhlasí.

Jisté nyní je, že se aférou bude muset zabývat vedení sociálních demokratů. „Rozhodně se na vedení strany obrátím, abychom to nějak vyřešili. Nevidím důvod bavit se s kolegou Drymlem přímo, bude mezi námi muset být nějaký mediátor,“ řekla Deníku Orgoníková.

Šéf strany Jiří Paroubek, který je v těchto dnech na dovolené, se k situaci zatím nevyjádřil.



Kompromitující materiál si objednala Orgoníková proti mně, tvrdí Dryml



Královéhradecký kraj/ Hradecký vicehejtman a senátor Vladimír Dryml včera rozeslal médiím prohlášení, ve kterém tvrdí, že tím, kdo chtěl koho poškodit, byla naopak Hana Orgoníková jeho. Dokonce prý existuje důkaz ze skryté kamery, že si Orgoníková na Drymla objednala kompromitující reportáž. Podrobnosti neuvedl.



„S přítelkyní Orgoníkovou ne vždy souhlasím, v řadě případů máme odlišné názory, ale nevěřím tomu, že by něčeho podobného byla schopna,“ uvedl Dryml. „Nevím, kde je pravda, ale pokud by se obvinění potvrdilo, byla by to vážná věc. Po panu Drymlovi budu chtít vysvětlení,“ reagoval hejtman kraje Lubomír Franc.



Kontroverzní obhájce sociální spravedlnosti

Vladimír Dryml zatím proslul hlavně svými spory a konflikty

Královéhradecký kraj/ Kdo je Vladimír Dryml a čí zájmy hájí? Svoje osobní, nebo mu jde opravdu o sociální spravedlnost, kterou se tak často zašťiťuje?

Proslul jako nejznámější odpůrce regulačních poplatků ve zdravotnictví. Ve funkci ředitele soukromé nemocnice ve Vrchlabí se dokonce odhodlal k činu, ke kterému se neodvážil žádný jiný český špitál.

Přestal vybírat poplatky od dětí do 18 let. Konflikt s kontrolory VZP na sebe nenechal dlouho čekat, Dryml je ale v přímém televizním přenosu doslova vyhnal ze dveří.

A na popularitu před říjnovými volbami, ve kterých kandidoval na vicehejtmana i senátora, tak měl zaděláno.

V krajských volbách se dokonce z 9. místa kandidátky vyšvihl díky preferenčním hlasů na první. Získal 4,5 krát více křížků než lídr ČSSD, nový hejtman Lubomír Franc.

Po oslnivém tirumfu umocněném ziskem postu senátora se pustil do ostré kritiky stranického vedení ČSSD v kraji. Nelíbily se mu ústupky šéfky vyjednavačů Hany Orgoníkové o středolevé koalici, kdy strana podle něho ustupuje ze svých slibů voličům. A začal požadovat křeslo hejtmana, protože dostal nejvíce hlasů.

Svoje sliby voličům splním, hřímá Vladimír Dryml jako hlavní argument při sporech s vedením královéhradecké ČSSD, naposledy v konfliktu o koupi soukromé nemocnice ve Vrchlabí. Dryml jako její stávající ředitel usiluje o její převedení pod kraj , část ČSSD v čele s šéfkou krajské organizace Orgoníkovou to ale nechce. Dryml odmítá, že by jako dnes končící ředitel nemocnice byl v konfliktu zájmů.

O Orgoníkové například už dříve při vzájemných sporech prohlásil, že „lže“ a „cintá“.

FILIP SUŠANKA, KAMIL DUBSKÝ