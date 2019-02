Broumov - Prosklený altán, jenž je ozdobou Schrollova parku v Broumově, se opět zaskví novotou. Altán, ve kterém se konají svatební obřady, koncerty i výstavy, by letos měl projít obnovou za více než dva miliony korun.

Prosklený altán stojí v broumovském Schrollově parku. Pochází nejspíš ze začátku 20. století. | Foto: mapio.net

Práce by měly začít koncem dubna a v listopadu by altánek měl být již opravený. Obnova by měla spočívat ve zrestaurování ocelové prosklené konstrukce, opravy rozvodu vody, elektroinstalace objektu a potřeba budou i drobné zednické práce. Město Broumov v současnosti hledá dodavatele, který by se o obnovu altánu postaral.

Schrollův park v Broumově založili na konci 19. století a, jak je uvedeno na oficiálních webových stránkách města, pojmenovaný je podle tkalcovské rodiny Schrollů pocházející z obce Hejtmánkovice.