Americká vojenská technika se krajem valila bez problémů

Náchod /FOTO/ - Je poslední květnová středa, krátce po desáté hodině. Na hraniční přechod v Náchodě-Bělovsi by co chvíli měl dorazit první proud z konvoje 400 amerických vozidel, která přes naše území od středy do pátku míří do Polska a Pobaltí na vojenské cvičení. Na hranice do Bělovsi přijel „Amíky“ pozdravit jen jediný věrný spojenec.

dnes 07:59 SDÍLEJ:

Zatímco při minulých přesunech stály podél silnice někdy i stovky lidí, nyní americká technika projíždí jen za letmého zájmu obyvatel. I když… Těsně před hraničním přechodem stojí vojenský Ford Mutt a jeho osádka čeká, až první část konvoje dorazí. „Chodím na tyto přesuny pravidelně, ani jeden jsem nevynechal,“ říká Karel Tuček z Červeného Kostelce, který během čekání zažil i drobnou rozmíšku s polským „regulovčíkem“. „Vždycky jsme s jeepy stáli v odstavném pruhu, aby nás viděli a mohli jsme jim mávat, ale Polák mě vyšachoval pryč na druhou stranu,“ postěžoval si. „Tak jsme se postavili tady ke staré celnici, auto jsme naaranžovali, aby americké vlajky vlály, mohli jsme jim zamávat a neodjížděli se špatným pocitem,“ vadí mu nenávistné komentáře, které průjezd konvoje občas doprovázejí. Kolem 16. hodiny hranice překročily čtyři proudy z plánovaných sedmi. „Dopravní komplikace jsou minimální. Drobné zdržení bylo jen na kruhových objezdech v Hradci Králové, Jaroměři a v Náchodě. Ale ta kolona, která čítá kolem dvaceti vozidel, projížděla kruháč během dvou minut,“ potvrdil Jan Čížkovský z krajského policejního ředitelství, že se cesta Královéhradeckým krajem obešla bez větších komplikací. „Snad jenom na dálnici, když kolona nejela 130, ale zhruba poloviční rychlostí, což byla jediná komplikace pro nákladní vozidla, která je nemohla předjíždět,“ dodal Čížkovský, který neměl žádné informace o nějakém narušení nebo blokádě. Druhá část konvoje se vydá stejnou trasou ve čtvrtek ráno. Tentokrát bude rozdělen do deseti proudů. ČTĚTE TAKÉ: Květinové hodiny v Novém Městě nad Metují jsou žíznivé Jiří Řezník

Autor: Jiří Špreňar