„Na soustředění si finalisté soutěže Anděl mezi zdravotníky a známé osobnosti užili také wellness, dobrou kuchyni, okolní krásnou přírodu, pod širým nebem zhlédli veřejné divadelní představení Růžové svatby s Michaelou Dolinovou a Vilmou Cibulkovou a další večer si užili vystoupení Mariana Vojtka, Josefa Vágnera, Jana Bendiga, Ilony Csákové, Šárky Rezkové, Renaty Drössler, Veroniky Žilkové, Zuzany Bubílkové a Michaely Pecháčkové," vyjmenovává David Novotný.

Všichni nafotili fotky do nového kalendáře na příští rok pod taktovkou Jiřího Hermana ml.. Zapojili se nejen zpěváci a herci, ale i náchodský starosta Jan Birke. „Oba společenské večery byly dobročinné a výtěžek 27 134 koruny poputuje na transparentní účet Nadačního fondu Šťastná hvězda na nákup invalidního vozíku pro malého Bedříška," doplňuje ředitel soutěže.

Náchoďák David Novotný, který je známý i jako prezident prestižní soutěže Muž roku, pořádá finále projektu Anděl mezi zdravotníky už popáté. Letos se finále uskuteční 24. srpna, a to opět v náchodském městském divadle. „Každý rok se setkávám s výjimečnými lidmi. Jsou to nejen odborníci, ale také velcí srdcaři a to se mi líbí. Potkávají se tu lékaři, zdravotní sestry, stomatologové, laboranti, pečovatelé, sociální pracovníci, mohou si vyměnit zkušenosti ze svých pracovišť či si popovídat se známými osobnostmi. To všechno klidné prostředí v hotelu umožňuje. A při finále soutěžící představí své obory široké veřejnosti.“

Kdo se 24.srpna v Náchodě ve finále Anděl mezi zdravotníky představí?

1. Bc. Romana Jelínková Jehličková - 48 let, Nemocnice Na Františku Praha, chirurgické oddělení, vrchní sestra

2. MUDr. Štěpán Opluštil - 34 let, Oblastní Nemocnice Trutnov a.s., lékař Gynekologie a porodnictví

3. Svatopluk Žáček - 46 let, Fakultní nemocnice Bulovka, vedoucí nelékařských zdravotnických pracovníků oddělení urgentního příjmu

4. MUDr. Jana Zapletalová - 64 let, Za sklem o.s., psycholog,

5. Mgr. Alena Makarová - 55 let, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, vedoucí zdravotně-sociálního oddělení

6. Ing. Kateřina Poláchová - 29 let, Masarykův onkologický ústav Brno, radiologická asistentka,

7. MUDr. Milena Dokoupilová - 55 let, Nemocnice Hořovice, primářka neonatologického oddělení,

8. Mgr. Jana Hrachová - 49 let, Ústřední vojenská nemocnice Praha, vrchní sestra oddělení dlouhodobé péče,

9. MUDr. Petr Zeithaml - 49 let, Nemocnice Beroun, primář jednodenní chirurgie

10. Mária Reissausová - 51 let, Domov Paprsek Olšany, pracovník v sociálních službách

11. Bc. Kristýna Neurvithová - 29 let, Akeso Poliklinika Praha, radiologická asistentka

12. MUDr. Petr Holba - 39 let, Krajská zdravotní a.s. Litoměřice, vedoucí lékař centra porodní asistence, porodnice Litoměřice, zástupce primáře

13. MUDr. Kamila Bartoňová - 53 let, Zubní klinika Komfort Dental, vedoucí zubní lékařka

14. Lucie Niklová - 54 let, Unilabs Odběrové místo Zárubova - Praha, odběrová sestra