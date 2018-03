Ani jeden z východočeských hejtmanů se nezúčastní inaugurace prezidenta

Hradec Králové – Šéf sněmovny Radek Vondráček ve středu na poslední chvíli hasil diplomatický požár, kdy prezident Miloš Zeman nepozval na čtvrteční inauguraci proti zvyklostem řadu hejtmanů, primátorů nebo rektorů univerzit kvůli tomu, že jej nepodpořili v prezidentských volbách. Pozvánky několika „nevítaným“ hejtmanům, mimo jiné i hradeckému Jiřímu Štěpánovi a pardubickému Martinu Netolickému, poslal včera odpoledne sám.

Jiří ŠtěpánFoto: Deník/ Michal Fanta

Už ovšem zbytečně. Hejtmani na poslední chvíli nebudou měnit svůj program, který standardně mají naplánovaný minimálně dva měsíce dopředu, a do Prahy nepojedou. Štěpán má v diáři běžné pracovní jednání na úrovni kraje, kde se budou řešit například záležitosti zdravotnictví nebo silničního hospodářství. Netolický ve chvíli, kdy mu přišla e-mailem pozvánka, byl na cestě do Alp na sjezdovku.

„Nebudu už program měnit. Navíc jsem už dříve pochopil, že nejsem na inauguraci vítán, takže se do přízně pana prezidenta nebudu nutit,“ uvedl Štěpán. Připomeňme například Zemanův projev na nedávném sjezdu ČSSD právě v Hradci, kde v části věnované jeho kritikům sarkasticky tvrdil, že si nepamatuje jméno hradeckého hejtmana. „Ten pokus o bonmot si pamatuji, ale jak to myslel, to se zeptejte pana prezidenta,“ poznamenal Štěpán.

„Neberu si nepozvání na inauguraci ze strany prezidenta osobně, ale přijde mi celá ta situace, jako když se perou dva kluci na písečku o tom, kdo komu fandí. A to by se nemělo odrážet v tak významných událostech, jakou je inaugurace prezidenta České republiky. Navíc v roce, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku státu,“ podotkl Netolický.

Ze 13 českých hejtmanů Zeman nepozval pět, a to těch, kteří se v lednu otevřeně přihlásili k podpoře Jiřího Drahoše. Pozvánka naopak už dříve dorazila například hradeckému primátorovi Zdeňkovi Finkovi nebo rektorovi zdejší univerzity Kamilu Kučovi, ti na ni však také nepojedou. Kuča se sice omluvil kvůli nemoci, je však znám svou kritikou Miloše Zemana. Fink naproti tomu řekl, že nejede skutečně kvůli Zemanovi. „Nesouhlasím s lidmi, kteří obklopují pana prezidenta a nesouhlasím s tím, že nebyli pozváni lidé, kteří mají být pozváni,“ řekl Fink.

Kancelář Poslanecké sněmovny nejdřív oba hejtmany ve středu po poledni kontaktovala telefonicky s tím, že jim oficiální pozvánka přijde odpoledne e-mailem. Šéf sněmovny Vondráček původně tvrdil, že v souladu s tradicí by výběr hostů inaugurace měl zůstat na Hradu.

Co řekl Zeman ve svém projevu 18. února na sjezdu ČSSD v Hradci Králové: „…Samozřejmě, že plně respektuji i odlišné názory, a proto respektuji i názor tří sociálně demokratických hejtmanů, kteří vyjádřili podporu Jiřímu Drahošovi. To jest Martina Netolického, hejtmana Pardubického kraje, Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje, a Jiřího Štěpána. Já si vždycky říkám Husák a Štěpán, a jmenuje se Husák, nebo Štěpán? Tak v tomto případě je to Štěpán. Tito tři hejtmani společně s Jiřím Čunkem a trestně stíhaným Martinem Půtou udělali docela hezkou a svěží věc, že skotačili na louce a skládali písmenka, a z těch písmenek jim vyšlo jméno Drahoš. Proč ne. Vždyť je to osvěžující a v poměrně nudné kampani před prezidentskou volbou to byl alespoň nějaký krok lidové tvořivosti, lidové umělecké tvořivosti…“