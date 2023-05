„Nejvíce nám chybějí lékaři se specializací interní, pediatrickou, rehabilitační či neurologickou. Atestovaným lékařům se závazkem na 48 měsíců nabízíme půl milionu korun. Výše odměny pro další personál záleží na specializaci a konkrétním zařízení, není to nic jednotného. Čím více je potřebujeme, tím více jim nabízíme,“ vysvětlil ředitel Oblastní nemocnice Náchod Jan Mach.

Peníze i služební byt

Jiné to není ani v dalších nemocnicích na území kraje. Nemocnice v Trutnově lékařům nabízí takzvanou stabilizační odměnu či nástupní bonus, který činí v případě adeptů na pozici zástupce primáře či lékař absolvent v oboru neurologie a ARO 200 tisíc korun. Absolventi na ostatních odděleních mohou dostat 100 tisíc korun. Nemocnice lákají lékaře také na služební byt a příspěvek na nájemné. Aktuálně poptává absolventy, anesteziology, internisty či zástupce primáře některých oddělení.

Také nemocnice v soukromých rukou poptávají lékaře. Nemocnice ve Vrchlabí patřící pod Penta Hospitals aktuálně hledá lékaře na pozici ortoped, chirurg, internista a anesteziolog, kterým nabízí náborový příspěvek ve výší 200 tisíc korun. Všeobecným zdravotním sestrám potom 75 tisíc korun. Podmínkou je setrvání v pracovním poměru dva roky.

Ani půl milionu korun za závazek v některé z nemocnic v kraji není dost na to, aby se dařilo deficit snižovat. Atestovaní lékaři jsou přitom potřeba více než absolventi.

„Odměny se staly jakýmsi koloritem. Na druhou stranu atestovaného lékaře, který má rodinu a postavený dům, ani půlmilionová částka většinou nemá šanci přesvědčit, aby změnil zaměstnání a šel někam jinam. Je velmi obtížné je získat,“ uvedl Jan Mach, podle kterého je potřeba se zaměřit na mladé lékaře. „Nemocnice obecně potřebují překonat kritické období a vychovat si je,“ doplnil.

Starostové bijí na poplach. Chtějí řešit nedostatek lékařů pro děti a dorost

V Náchodě medikům od čtvrtého ročníku nabízejí stipendium při studiu 10 tisíc měsíčně v celkovém úhrnu až 200 tisíc korun, když se zavážou, že do nemocnice později nastoupí.

„Cílem je vychovat dostatečné množství mladých lékařů, aby i přesto, že po získání specializace někteří odejdou do ambulancí, jich bylo dost na to, aby nemocnice mohly dobře fungovat,“ uvedl Mach.

Finanční podpora nastupujících zaměstnanců není podle Lucie Chytilové zásadním nástrojem pro jejich získávání. Ti se rozhodují na základě více faktorů. Náborové příspěvky a benefity zajišťují krajským zařízením konkurenceschopnost, samy o sobě však o nástupu konkrétních zaměstnanců nerozhodují.

„Zásadnější význam má vstřícné pracovní prostředí, přátelský kolektiv a osobní přístup k našim zaměstnancům. Mezi další účinné nástroje zajištění personální stability patří stipendijní programy poskytované Královéhradeckým krajem pro lékaře, i prostřednictvím nadačních fondů nemocnic pro nelékařský zdravotnický personál. Účinné jsou také vzdělávací možnosti, které nemocnice podporují,“ uvedla.

Šest milionů pro mediky

Královéhradecký kraj nabízí studentům šestých ročníků lékařských fakult stipendia, pokud se rozhodnou pracovat v některé z nemocnic v regionu. Letos jim chce vyplatit 6 milionů korun.

„Vyplácení stipendií a cílená motivace studentů medicíny funguje osmý rok. Za tu dobu se podařilo získat pro nemocnice více než 175 nových lékařů, kteří nám částečně pomáhají řešit dlouhodobý nedostatek lékařského personálu ve zdravotnických zařízeních,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Zdeněk Fink.

Mezi podporované obory patří anesteziologie a intenzívní medicína, neurologie či otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Studenti mohou získat stipendium ve výši 100 tisíc korun. U prioritních oborů jako je pediatrie, vnitřní lékařství, klinická onkologie, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody či všeobecné praktické lékařství je výše stipendia až 150 tisíc korun. Podmínkou jeho získání je nástup a setrvání v některém ze zdravotnických zařízení po dobu nejméně čtyř let. Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje letos mezi studenty rozdělí šest milionů korun.

Personální otřesy. Jičínská nemocnice mění ředitele, Slámu nahradí náměstek Malý

„Myslím si, že se situace bude postupně zlepšovat. Ale potrvá to dlouho. Studium trvá šest let, dalších nejméně pět let trvá získání specializace. Systém vzdělávání lékařů tak má setrvačnost jedenáct let. Každopádně je potřeba se na výchovu mladých lékařů zaměřit,“ zdůraznil šéf náchodské nemocnice, podle kterého má nedostatek lékařů více příčin.

Jednou z nich jsou kapacita lékařských fakult, které se však v poslední době již navýšily. U specializací záleží i na tom, jaké mají studenti zkušenosti se svými vyučujícími. To může hrát roli v tom, pro jaký obor se rozhodnou.

„Zároveň je u nás postgraduální vzdělávání komplikované a rozdrobené do množství specializací, což nás může znevýhodňovat oproti západním zemím. Komplikací je i to, že na lékařských fakultách zabírají místa zahraniční studenti. Na druhou stranu zase přinášejí fakultám peníze. Omezení jejich počtu je otázkou zvýšených úhrad ze strany ministerstva školství,“ dodal.

Zdravotnický personál chybí i v největším zdravotnické zařízení ve východních Čechách. Fakultní nemocnice v Hradci Králové náborové příspěvky či stabilizační odměny nenabízí, má však vlastní systém motivování budoucích zaměstnanců.

„Samozřejmě hledáme nové kolegy na pracovní pozice v různých kategoriích. Absolventi lékařských oborů a zdravotnických škol se mohou zapojit do stipendijních programů,“ sdělil mluvčí Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jakub Sochor.