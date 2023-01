Jan Jarolím (ANO) starosta Dvora Králové nad Labem

Přiznám se, že jsem volil generála Pavla. Myslím si, že člověk jako Andrej Babiš, typ manažera, by se více hodil do pozice předsedy vlády. To je exekutivní post, který má výrazně širší pole, na němž může uplatnit znalosti a schopnosti z byznysu. To je přesně pozice, která mu sedí. Role prezidenta je poněkud jiná. Proto si myslím, že by Andrej Babiš byl vhodnější jako premiér. Těší mě vysoká volební účast, v porovnání se senátními volbami to je obrovský rozdíl. Ukázalo se, že když je krize a lidem je hůře, tak jdou k volbám. Ale to zřejmě platí všude na světě. Takto velká vyrovnanost a velký zisk hlasů obou finálových kandidátů znamená, že jedna polovina národa bude naštvaná. Ať to dopadne jakkoliv, rozdělí to národ. Pořád voláme po možnosti názoru a demokracii, ale abychom sami uznali porážku nebo přijali druhý názor, to ne.

Starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím (ANO).Zdroj: Archiv ANO