Nové Město nad Metují /INVENTURA DENÍKU/ - Zeptali jsme se v ulicích Nového Města nad Metují, zda se město rozvíjelo podle podle představ místních obyvatel.

Novoměstské historické náměstí. | Foto: DENÍK/Pavel Bednář

Zdena Lelková

64 let, důchodkyně

Moc dobře se to tady nerozvíjí. Nelíbí se mi postoj ke koupališti, vůbec nemají zájem ho zbudovat. Za celých šedesát let, co tady bydlím, se nic neudělalo s chodníkem, který vede k vlakovému nádraží. Tam je to o vymknutí nohy. Některé komunikace nejsou vůbec dobré. Nelíbí se mi náměstí, jak je udělané. Ta pěší zóna je dobrá, ale parkuje tam hodně aut. Mělo to být vydlážděno, aby se tam pohodlněji chodilo.

Kateřina Patriková

21 let, studentka

Město se rozvíjelo celkem hodně. Náměstí spravili do formy, která je konečně ucházející. Moc se mi líbí studna, myslím, že je to teda takový meeting point. Je hezké, co udělali s knihovnou, ta je krásná. Přidali úplně úžasné lešení na náš zámek. Podle mě jsou tady silnice v pořádku.



Lucie Barešková

21 let, studentka

Ve městě není moc vyžití pro mladé. Na náměstí se akorát hrají letní promenádní koncerty, což je samá dechovka. Hezky opravili náměstí, ale je to takové jedno velké parkoviště. Opravili také knihovnu a nějaké silnice, tak to je také fajn. Určitě by se ale mohla opravit silnice, která vede do Pekla. Když tam člověk jede na kole, tak to je hrkanice a je to úzké. Chtělo by to tam silnici novou.

Václav Voborník

71 let, důchodce

Já si myslím, že je to tady dobré. Silnice udržují. Obchvat tedy určitě jen tak nebude, když sleduji, jak se všichni stále přou. Kdyby bylo koupaliště, tak by to bylo dobré. Rád bych, kdyby bylo zase tam dole už řeky jako kdysi. Bydlím v Krčíně a bohužel už tam není vůbec klid jako dřív. Aut tam jezdí opravdu hodně.

(ery)