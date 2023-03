Miloslava Odvářková, učitelka MŠ, ChrudimZdroj: Deník/Romana Netolická

Miloslava Odvářková, učitelka MŠ, Chrudim. Zkratky slýchám nebo vídám psané (např. na Facebooku) mladými i méně mladými lidmi. OMG, Oh my God - Můj bože! WTF, What the Fuck - Co to sakra je? Co to kurňa je? - ba i vulgárněji. BTW, By The Way - mimochodem. Mně osobně ty zkratky spíš došly samý díky znalosti angličtiny, ale třeba "LOL" jsem si musela najít. S OMG se dá setkat i ve školce, občas. Asi starší sourozenci.