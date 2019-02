Broumovsko - Když se na Broumovsku na podzim loňského roku objevila největší psovitá šelma – vlk obecný, byla to veliká událost. Zejména ochránci přírody neskrývali svou radost.

Ovce na pastvě. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

„Z našeho pohledu je to zajímavá věc, že po více jak dvou stech letech se zase vlk v těchto místech objevil. Takovýto predátor je v tomto ekosystému důležitý. I když v kulturní krajině dnešního typu to přináší určité problémy," vysvětloval s nadšením Petr Kafka, zoolog z Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (CHKO).

To ještě nikdo netušil, jak se bude přítomnost vlčích predátorů projevovat.

Bylo jasné, že i tato šelma si potřebuje sehnat potravu. A vlci ji nezačali hledat jen v lesích, jak to je přirozené, ale i na pastvinách chovatelů ovcí.

Roztrhali už přes padesát ovcí

„Za poslední tři měsíce jsme přišli o více jak padesát oveček. Stalo se, že potrhali jednu, kterou sežrali, ale častěji jich potrhají třeba šest najednou. Problémy se táhnou už od listopadu," uvedl Karel Krecbach, zoufalý chovatel ovcí z Dolního Adršpachu.

Agresivita vlků se stále stupňuje a chovatel už pomýšlí i o ukončení chovu, který se stává stále více nerentabilní.

„Poslední případ jsme měli tuto středu, to už způsobilo veliký problém i škodu. Jednu ovečku nám vlci roztrhali a sedmnáct jehňat pokousali a potrhali, ty byly do rána pryč. Jehňata jsou pro ně lehce dostupná, protože neutíkají. Jednalo se o tří až pětidenní kusy. Ve čtvrtek je odvezli do kafilerie," popsal situaci chovatel.

Že se vlci na Teplicku stále pohybují, potvrdil i Petr Kafka z CHKO. „Výskyt vlků na Broumovsku pravidelně sledujeme. Z tohoto týdne máme podle stop potvrzeno, že se tady od podzimu vlci opravdu zdržují. Podle všeho by tu měla být dvě zvířata.Vypadá to, že se tady šelmy usadily, ale na jak dlouho, to se nedá předvídat. Jak to bude dál, se uvidí. Přes zimu tu ale vlci zůstali," uvedl Kafka.

Případy u chovatelů se opakují

Potvrdil také, že v poslední době se případy u chovatelů ovcí opakují. Zdá se, že vlci se zaměřili hlavně na chov Karla Krecbacha a udělali si z něho snadný zdroj obživy. Nikdo jiný jim zatím nic nenahlásil. „Co jsem zaslechl, ale není to potvrzené, tak k nějakým případům zakousnutí zvířat došlo. Je ale otázka, jestli to byli opravdu vlci, anebo šlo o práci nějakého toulavého psa. Neviděl jsem to, tak to nemohu potvrdit," míní Petr Kafka.

Na území CHKO je pro posouzení takovýchto případů kompetentní správa CHKO, ta na to má odborníky. Ti na místo přijedou a podle stop i způsobu, jak bylo zvíře zakousnuté, určí, o čí útok se jednalo. Krajinou se prý potulují i zdivočelí psi, kteří můžou podobnou škodu také způsobit. Prý to vypadá podobně, ale v detailech se to liší.



„V případě, kdy se prokáže, že škodu způsobil vlk, tak chovatel dostane kompenzace. Stát si uvědomuje, že takovéto zvíře může škody způsobit, tak by chovatelé měli dostat náhradu v plné výši. A to v ceně, která je běžná," vysvětlil Petr Kafka.

Každý případ dokumentuje CHKO

To také chovatel z Adršpachu dělá a ke každému případu Petra Kafku z CHKO volá. Každý kus si zdokumentuje a vše se posílá do Hradce Králové. Tam to mají řešit a nějakým způsobem kompenzovat. „Já tomu ale moc nevěřím. Dostat něco od státu je velký problém. I kdyby to ale zaplatili jak chtěli, tak to pro nás není řešení. Nebudeme přeci chovat ovečky, abychom nakrmili vlka," říká chovatel. Ze současné situace je zoufalý a neví, jak dál pokračovat. Uvažuje i o ukončení chovu.

„Nevím proč si náš chov vlci tolik oblíbili. Jsme neustále u ovcí a syn tam přímo bydlí. Máme ale stádo, které má přes dvě stě kusů. Vlci přijdou v noci nebo k ránu a čím víc jsou ovce pohromadě, tím jim hrozí větší nebezpečí. Máme je zavřené, ale útoku šelem se nedá zabránit."

Poslední případ ze středy si Petr Kafka také nafotil, a to i stopy, které jsou přímo v ohradách. „Jde o to, že se o ně člověk neustále stará a jsou to dvou až tříleté bahnice, které mají každý rok dvě až tři jehňata. Potom přijde vlk a zadáví nám je. Jsme už opravdu naštvaní a vlky fakt krmit nechceme," vysvětlil Karel Krecbach.

Chovatel je v bezvýchodné situaci. Přinejmenším prý silně omezí chov a ovce nechá někde zavřené.

„Kvůli vlkům ovce nechováme. Máme je na spásání pastvin. K dispozici máme přes tři sta hektarů, a to zabezpečit nejde. A nějaké ohradníky na ně neplatí. Když ovce uvidí vlka, tak jsou schopné přeskočit cokoliv. Jakmile mají strach, tak pro ně žádná překážka není dostatečná," vysvětlil chovatel.

Vlk tady prý své místo už nemá

„Ochranáři jsou rádi, že tady vlci jsou, i když si myslím, že v dnešní přetechnizované době tady už vlk své místo nemá. Uvádějí, že budou regulovat stavy srnčí a prasat, ale to jako myslivec můžu říci, že jsou nesmysly. Tolik zvěře zas po lesích není a nemocné kusy také moc nejsou. Dělám myslivost přes padesát let a viděl jsem jen pár nemocných kusů. Když vlk nemá co v lese žrát, tak nejsnadnější způsob kořisti jsou ovečky."

I ochranáři uvedli, že vlci si vybírají k potravě zvířata nemocná a nebo s handicapem, protože to je pro ně snazší kořist. Regulují a ozdravují tak populaci zvěře v lesích.

„V poslední době byly v lesích problémy se srnčí zvěří a prasaty. Ty způsobovali značné škody na úrodě. Vlk by tak mohl regulovat jejich stav na přijatelnou mez. Je to ale zas konflikt s myslivci. Příroda si ale vždy vše regulovala sama," míní Petr Kafka.

Ochranářům se podařilo zajistit vzorky, ze kterých by se mohla vyhodnotit DNA. Tím by se teoreticky nechalo zjistit pohlaví zvířat, popřípadě ke které populaci patří, zda k té, co žije v německo-polském pohraničí, či zda patří ke karpatským zvířatům, která žijí běžně na Slovensku a zachází klidně až do Beskyd.

Jako zásobárnu potravy si vlci na Adršpašsku ale oblíbili jen chov Karla Krecbacha. Další chovatelé v regionu zatím problémy nemají.

Vlci si oblíbili pouze jeden chov

„Žádný problém s návštěvou vlků jsme neměli. U nás se zatím neobjevili. V současné době, kdy se ovce bahní, je máme zavřené v chlívě. Tím jsou chráněné. Přes léto obavy určitě budou, ale výběh máme přímo nad barákem, je tu stále rušno. Předpokládáme, že až sem to plaché zvíře nepřijde," svěřila se Anna Tučková z Horního Adršpachu, kde ovce také chovají.

Pokud by některý z chovatelů zaznamenal nějaký případ napadení, tak by se měl ozvat přímo správě CHKO. Ta musí provést šetření a vydat posudek, jinak není na náhradu nárok. Policie se tímto nezabývá.

„O případech, kdy vlci zaútočili na ovce, víme, ale nikdo nám zatím nic oficiálně nenahlásil. Není ani v naší kompetenci takovéto případy řešit. Vlky stíhat nemůžeme," vysvětlila policejní mluvčí Eva Prachařová.