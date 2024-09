Takto popisuje polský spolupracovník Náchodského deníku a redaktor polského Dzienniku Wałbrzych Jacek Zych apokalypsu, která před několika dny postihla polské Kłodzko. Město, kam lidé z Náchodska a Broumovska rádi a často jezdí na nákupy Galeria Twierdza, navštívit nádherný Minieuroland plný miniatur nebo si užít atmosféru historického centra města se silnou českou minulostí, se spolu s městem Stronie Śląskie či Lądek-Zdrój stalo jedním ze symbolů víkendové povodně.

A právě obě tato místa navštívil krátce po povodni se svým fotoaparátem Jacek Zych, aby zdokumentoval následky rozvodněných řek. V neděli Nysa Kłodzka zaplavila více než třetinu města. Voda často sahala do druhého patra. Zcela zničeno je Sportovní a rekreační středisko, které bylo zcela zatopeno do úrovně 4,5 metru, včetně sportovní haly a hotelu, část historického Piaseckého ostrova v Dolním Městě a několik bočních ulic, které jsou k řece nejblíže. Odhaduje se, že v Kladsku o domov mohlo přijít přes pět set lidí.

Rekonstrukce města potrvá pět, šest let

„Síla, s kterou voda brala vše, co jí stálo v cestě, je děsivá. Okenní profily ohýbané jako plastelína, rozbité zábradlí a rámy. A lidé jsou jako roboti, nechtějí mluvit nebo přemýšlet o tom, co bude zítra. O tom, co se stalo včera. Snaží se vyrovnat s tím, co je dnes," popisuje Jacek Zych své setkání s ničivou povodní, které zachytil na fotografiích.