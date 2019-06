Letošní akce je koncipována pod názvem Školy za císaře pána a první republiky aneb Ze školních archiválií náchodského okresu. Připomenete si - alespoň stručným výběrem - obsáhlou a rozmanitou činnost triviálních, obecních, měšťanských, středních a odborných škol náchodského okresu od konce 18. století až do školního roku 1938/1939. Náchodský archiv bude tradičně prezentovat zajímavosti ze svých fondů a sbírek v prostorách badatelny ve svém sídle, Náchod, Dobenínská ulice.

Mít šperky jako Božena Němcová

Není dívka, která by nemilovala šperky. A šperky měla ráda i spisovatelka Božena Němcová. Přijďte si v sobotu 8. června do Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci zkusit vyrobit šperky, například oblíbené náušnice Boženy Němcové, které si odnesete domů. Dílnu povede Mgr. Pavlína Švandová. Přijít je možné kdykoli mezi 10. a 14. hodinou. Cena obsahuje program a dále i vstup do Domku Boženy Němcové a návštěvu Pohádkového sklepení.

Setkání v trávě aneb Malá jaroměřská slavnost

Oblíbená zábavná společenská akce se koná v sobotu 8. června v Masarykových sadech v Jaroměři. Program zahájí loutková pohádka v podání místního souboru Boďi a soutěžní pořad pro děti Vosa jede. Následuje hudební vystoupení folkové kapely Čokoli, zpěvák a cimbalista Roman Veverka představí svůj elektrifikovaný Modrý cimbál, vystoupí také zpěvák Michael Foret s doprovodnou kapelou Foret Gump a zpěvačka Olga Lounová. Nebude samozřejmě chybět bohaté občerstvení i program pro děti.