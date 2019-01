Východní Čechy - Včerejších minus 25 stupňů v Adršpachu a minus 23,5 v Králíkách byly nejspíš jen začátkem arktických mrazů, které míří nad východní Čechy.

A nejspíš si už pravděpodobně vyžádaly jednu oběť. V pondělí 30. ledna v půl desáté dopoledne vyjížděla posádka rychlé lékařské pomoci z Vrchlabí do nedalekých Kněžic k podchlazenému 56letému muži. Byl nalezen v bezvědomí na autobusové zastávce. Lékař však už na místě konstatoval smrt.

„Bylo to náhlé úmrtí, dále ho prošetřujeme. Bude nařízena zdravotní pitva,“ řekl mluvčí trutnovské policie Udo Ertner.

V Pardubicích zase strážníci zachraňovali život namol opilé 16leté dívce, která v noci ležela na lavičce v Gorkého ulici. Vedle těla bezvládné a silně prochladlé dívky ležela prázdná litrová láhev od rumu, na lavičce seděl také 14letý silně intoxikovaný chlapec. Strážníci přivolali záchranku, dívka skončila na jednotce intenzivní péče a podle zdravotníků jí strážníci zřejmě zachránili život.

Další případ na hranici života a smrti se odehrál v pondělí večer ve Vraclavi na Vysokomýtsku. Tam volající oznámil na linku 155, že nalezl na ulici ležícího muže. Šestapadesátiletý muž byl intoxikován alkoholem a prochladlý. „Po ošetření byl předán policii k převozu na záchytnou stanici do Pardubic,“ uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Helena Škuligová.

Mrazy budou vrcholit nejspíš v pátek a v sobotu, od příštího týdne se má začít pomalu „oteplovat“. Teploty pod nulou i přes den ale potrvají nejspíš až do poloviny února.

Východočeský rekord: 33,4 °C

O víkendu mohou mít v některých lokalitách na kahánku letité teplotní rekordy. Otázkou je, jestli se tak stane i ve východních Čechách, podmínky pro to ale příznivé nejsou není sníh. Pro zajímavost však uvádíme historické (minusové) teplotní rekordy všech čtyř zdejších stanic, která mají dlouhou pozorovací dobu měření. Jedná se o stanice v Hradci Králové, Pardubicích, Ústí nad Orlicí a Svratouchu, ve všech se teploty zaznamenávají již několik desítek let.



• Hradec Králové:

-28,4 °C (10. února 1956)



• Pardubice:

-33,4 °C (11. února 1929)



• Ústí nad Orlicí:

-30,5 °C (11. ledna 1940)



• Svratouch:

-30,0 °C (9. února 1956)



Například na meteostanici v Adršpachu může teploměr klesnout ještě hlouběji, než proslulého 11. února 1929 v Pardubicích (tehdy padaly absolutní a dosud nepřekonané rekordy na řadě českých stanic). Jenže Adršpach je nová stanice, funguje až od roku 2005, a data proto v časovém srovnání nemají takovou váhu. „Příčinou zdejších tradičně velkých mrazů je tvar zdejší kotliny, je otevřená přímo na sever, do Polska, a je tedy severovýchodnímu proudění na ráně,“ řekl hradecký meteorolog Ladislav Metelka. Příčinou všeobecně menších mrazů v Hradci Králové oproti Pardubicím je zase poloha hradecké observatoře na mírném návrší. „Je to sice jen 40 výškových metrů oproti zbytku městu, ty jsou však hodně znát,“ dodal Metelka. (kim)