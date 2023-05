Od soboty 27. května vyjedou v Královéhradeckém kraji speciální víkendové turistické autobusy s přívěsem pro přepravu jízdních kol. Turisté a cyklisté budou díky nim až do 1. října poznávat Kladské pomezí, Český ráj, Orlické hory a Krkonoše, ale i další zajímavá místa v kraji. O letních prázdninách budou autobusy vyjíždět také ve všedních dnech.

Cyklobusy vyrazí do různých koutů Královéhradeckého kraje poslední květnovou sobotu. | Foto: Tomáš Menec

V Krkonoších se můžete svézt například až na Špindlerovu Boudu, do Pece pod Sněžkou nebo na Pomezní Boudy. V Kladském pomezí můžete využít turistické autobusy s přepravou kol k výletům na Náchodsko, do Krkonoš, nebo se svézt k sousedům do Polska, a to do cyklisty oblíbeného Karlówa. V Orlických horách se svezete na Šerlich, do Neratova nebo do Rokytnice v Orlických horách. Již bez vleku na kola můžete turistickým autobusem zamířit také do Pekla a podél řeky Metuje si i s dětmi udělat nádherný výlet. V Českém ráji zavítejte k Prachovským skalám, k Jinolickým rybníkům, na Hrubou Skálu či do Sobotky.

„Oproti loňskému roku dochází k úpravám trasování autobusových linek v regionu Orlických hor, a to vzhledem k rekonstrukcí silnice II/311 v úseku Deštné v Orlických horách – Šerlich. V ostatních regionech je rozsah provozu obdobný jako v minulém roce," informují na webu Veřejná doprava Královéhradeckého kraje.

Orlické hory

Linka 193 z Hradce Králové na Šerlich je odkloněná z Třebechovic pod Orebem přes Týniště nad Orlicí, Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnici v Orlických horách, Mezivrší a Orlické Záhoří. Dopravu cyklistů a turistů v úseku Třebechovice pod Orebem – Deštné v Orl. h.,Zákoutí zajistí o víkendech linka 717 dopoledním spojem do Deštného v Orl. h. a odpoledním spojem zpět z Deštného v Orl. h. V pracovních dnech o prázdninách (1.7. – 1.9.) dojde k náhradě v úseku Dobruška – Deštné v Orl. h. spojem linky 264 s odjezdem v 9:47 z Dobrušky do Deštného v Orl. h. a v 11:36 z Deštného v Orl. h. do Dobrušky. Tyto spoje však nepřepravují jízdní kola.

Linka 293 z Orličky,,odb.Suchý vrch je ukončena na Šerlichu, nejede do Deštného v Orl.h. do Zákoutí.

Linka 295 z Častolovic a Rychnova nad Kněžnou je v letošní sezoně vlivem uzavírky mimo provoz. Nicméně v úseku Častolovice až Rychnov nad Kněžnou je nahrazena odkloněnou linky 193, viz výše.

Linka 296 Holice – Šerlich – Deštné v Orl.h. – je ukončena v zastávce Deštné v Orl.h.,Šerlich, do Zákoutí nezajíždí.

Linka 395 je vedena v trase Náchod – Nové Město nad Metují – Slavoňov – Nový Hrádek – Olešnice v Orlických horách – Deštné v Orl.h. a ukončena v Zákoutí.

Linka 396 je vedena v trase Jaroměř – Nové Město nad Metují a dále po objízdné trase přes Náchod a Orlické Záhoří na Šerlich.

Linka 947 z Litomyšle a Lanškrouna budou ukončeny v zastávce Deštné v Orl.h.,Šerlich. Linka nebude pokračovat do Deštného v Orl.h. do centra obce.

Více informací o uzavírce silnice II/311 v úseku Deštné v Orlických horách – Šerlich naleznete ZDE

Kladské pomezí

V Kladském pomezí opět vyjedou linky do polského Karlowa. Linka 390 bude v provozu třikrát denně z Náchoda a bude doplněná stejně jako vloni linkou 361 z Police nad Metují přes Machov. Na lince 361 bude nasazený autobus s možností přepravy 6 kol a doveze cestující rovněž třikrát denně až ke skalám v Karlowě.

Linka 394 zajistí obyvatelům a návštěvníkům z Náchodska pohodlné spojení k Trutnovským trailům v Bohuslavicích, ale hlavně přímé spojení do Pece pod Sněžkou a Malé Úpy.

K přepravě s jízdním kolem do oblasti Adršpachu či Broumovska nejlépe poslouží široká nabídka vlakových spojů, které mají například v Polici nad Metují návaznost na autobusové spoje s přepravou jízdních kol směr Machov nebo chata Hvězda (linky 361 a 363), které jsou skrz Polici nad Metují provázané často bez přestupu.

Český ráj

Český ráj protínají železniční tratě od Mladé Boleslavi, Lomnice nad Popelkou, Jičína a Turnova, které jsou oblíbené i pro přepravu jízdních kol. Také i v letošním roce budou na vlakové spoje navazovat autobusové linky 391 a 510, které obslouží atraktivní místa v Českém ráji např. do Prachovské skály, zámek Hrubá Skála či Kozákov. Linka 391 odjíždí od vlakového nádraží v Jičíně a Turnově.

Na Sobotecko k hradu Kost je vedena linka 510 od Jičína, linka 392 od Liberce a Turnova, linka 997 od Mladé Boleslavi a Mnichova Hradiště.

Krkonoše

V Krkonoších zůstává rozsah provozovaných turistických linek s přepravou jízdních kol téměř shodný jako v minulém roce. Jediná změna je na lince 491 z Hradce Králové na Špindlerovu Boudu, která má v důsledku výlukové činnosti upravenou trasu mezi Dvorem Králové nad Labem a Hostinným, a neobslouží Bílou Třemešnou či Zvičinu.

I v letošní sezóně bude docházet k vzájemné návaznosti autobusových linek v přestupním uzlu Vrchlabí,,aut.st. po 9. hodině a po 18. hodině. Do tohoto uzlu je zapojena linka 491 od Hradce Králové i Špindlerova Mlýna, linka 990 jak ze směru Harrachov, tak Pomezní Boudy, linka 949 z Benecka a stejně jako vloni lze využít i přepravu kol na lince 456 z Vrchlabí do Strážného.

Z Trutnova do Pece pod Sněžkou a Malé Úpy pojedou linky 495 a 394, s odjezdem z Trutnova v 9:05, resp. 9:35. Linka 495 od loňského roku vyjíždí v 8:00 přímo z Hradce Králové na Pomezní Boudy o víkendech a pro cestu využívá dálnici D11.

Další informace a jízdní řády naleznete ZDE