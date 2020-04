I když mnozí majitelé aut jsou kvůli koronavirové karanténě místo v zaměstnání doma, a tak by měli relativně čas přezout si své vozidlo sami, většina z nich přesto spoléhá na odbornou pomoc.

Auta se dezinfikují ozonizací

Jičínský pneuservis na Javůrkově louce má zakázek na čtrnáct dnů. Plno hlásí i náchodský servis Jaroslava Duška.

Beznadějně zadané termíny tu mají na tři týdny, a to už čtrnáct dnů doslova jedou na plný plyn. Standardně, jako jiné roky, jen přísněji. Zákazníky nepouští do provozovny, dezinfekci aut provádí ozonizací, i když tyto kroky výrazně zpomalí provoz, denní kapacita tím klesla na šedesát procent. „Auta dezinfikujeme stejně jako se čistí vozy hromadné dopravy,“ říká majitel provozovny k vnitřnímu čištění vozů.

Řada zaměstnanců je s dětmi doma

Přiznává, že provoz servisu je limitován nejen mimořádnými opatřeními, ale i menším počtem zaměstnanců. Řada tatínků hlídá své ratolesti, ale v příštím týdnu by se měli vrátit do výrobního procesu. „Jsme tu dvanáct hodin denně. Po pracovní době chystáme komplety kol, abychom vše urychlili a zákazník příliš dlouho nečekal. Kola se musí připravit, umýt, vyvážit, zimní uložit zpět do skladu,“ popisuje Jaroslav Dušek pracovní proces.

Auto jde nejdřív do karantény

Ne všechny servisy jsou v provozu, Autocentrum Jičín funguje po telefonické dohodě. Než vám ale auto prohlédnou nebo opraví, musí do karantény. To znamená odstavení a odvětrání vozu, poté následuje dezinfekce dotykových ploch. Teprve potom se mohou automechanici pustit do práce. Vůz se dezinfikuje ještě před tím, než si ho převezme zákazník.

Zakázek je nyní méně, lidé mají před koronavirem respekt, prohlídky odkládají, ale pak jsou zákazníci, kterým je to prý jedno. Seznámeni jsou s karanténími podmínkami včetně toho, že nevstupují do budovy. Domluva je telefonická nebo na místě před provozovnou.

„Nějaké objednávky máme, ale my fungujeme pro stálé zákazníky,“ říká provozovatel novobydžovského servisu, kde automobily rovněž prochází dezinfekcí. To je prý automatické, práce tu zatím mají dost.

Ozonové čištění je nejmodernější technologie v oblasti dezinfekce interiérů vozidel a autoklimatizace. Ozon (O3) efektivně likviduje viry, bakterie, plísně, různé alergeny, mikroorganismy, houby, parazity a také neutralizuje veškeré nežádoucí pachy.