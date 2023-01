Senátor Pavel Fischer není mezi prezidentskými kandidáty nováčkem, o křeslo se neúspěšně ucházel už před pěti lety. Jeho příznivci na něm nejčastěji oceňují zkušenosti z diplomacie a kultivovanost. To potvrzují také Jiří a Martina Tomáškovi, majitelé Erlebachovy boudy ve Špindlerově Mlýně, jejímž jménem Fischerovi přispěli 100 tisíc korun.

"Pavla Fischera jsme podpořili, protože je to odborník, zná cizí jazyky, vystupuje kultivovaně, je to slušný člověk se silným životním příběhem, výborný mezinárodně uznávaný politik který není zatížený žádnou lobbistickou skupinou, a už dnes je to opravdový státník, kterého Česko, ale i Evropa potřebuje," vysvětlili Tomáškovi.

Na kampaň Nerudové přispěly významné osobnosti z řad rodáků z Královéhradeckého kraje. Vrcholová manažerka, rodačka z Hradce Králové a jedna z nejvlivnějších českých žen Diana Rádl Rogerová podpořila Nerudovou částkou 1,5 milionu korun.

Rozum k Pavlovi, srdce k Nerudové

Rodák z Jičína, spolumajitel firmy Jablotron, miliardář a mecenáš Dalibor Dědek ekonomce poslal miliony dva. Stejnou částkou přispěl na kampaň také generálu ve výslužbě Petru Pavlovi. „Jednoznačně vím, kdo by se prezidentem stát neměl. A z těch, co by se jím stát měli, mě rozum táhl ke generálovi Pavlovi a srdce k paní Nerudové. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem podpořil oba dva,“ vysvětlil Deníku Dědek s tím, že ideální stav do druhého kola by pro něj byl, kdyby do něj postoupili tito dva kandidáti.

Půl milionu věnovala Danuši Nerudové chrudimská firma Alukov, která vyrábí zastřešení bazénů a budov. Podle generálního ředitele Jana Zitka se tak společnost rozhodla přihlásit k odpovědnosti a podpořit demokracii v naší zemi. „Proto chceme podporovat občanské kandidáty a proto jsme podpořili paní profesorku Nerudovou. Je to osoba mladá, je to žena, zdá se nám, že je progresivní, a třicet let po komunismu je to dobrá změna,“ uvedl Zitko s tím, že se pro podporu Nerudové rozhodli hned ze začátku její kampaně, kdy ještě neměla mnoho příznivců. Chtěli jí dát šanci.

Osvobození Andreje Babiše politiky z Hradecka překvapilo i potěšilo

Jejich filozofii vyhovuje také protikandidát Nerudové Petr Pavel a nevadí jim ani Hilšer nebo Fischer, poslední zmínění ale podle něj nemají na postup do druhého kola šanci. Naopak se razantně staví proti hlavnímu soupeři Pavla i Nerudové. „Andreje Babiše nepodporujeme a nepodporujeme ani Okamuru nebo SPD. To jsou kandidáti, které tu nechceme,“ dodal.

Petra Pavla na východě Čech podpořila mimo jiné také chrudimská gynekologická ordinace Gynamb částkou 50 tisíc korun, Nerudová si získala podporu například od programátora, spolutvůrce počítačové hry Factorio a zakladatele nadačního fondu Zeměkvět v Nebeské Rybné Tomáše Kozelka. Ten na její účet poslal 750 tisíc korun.

Oba dva kandidáty také různými formami podpořila třebešovská skupina Matrix. Danuši Nerudové poslala společnost zastřešující několik firem různých oborů půl milionu korun. Stejnou částku dostal na transparentní účet od propojené firmy Dřevocentrum CZ také Pavel.

V úspěch nevěří

Přestože Nerudovou podpořili nejen finančním darem, ale také uspořádáním setkání svých zaměstnanců s kandidátkou, nevidí Jan Zitko sobotní výsledek příliš pozitivně. „Paní profesorka byla u nás na firmě, měli jsme tu setkání s pracovníky, velkou podporu měla mezi ženami i mezi dětmi našich zaměstnanců. Bylo to někdy před půl rokem, dnes je ta situace komplikovanější a už tušíme, že paní Nerudová nepostoupí. Chystám se v sobotu do volebního štábu paní Nerudové v Mánesu v Praze. Půjdu tam s pesimismem a zároveň optimismem, že alespoň pan Pavel snad uspěje,“ doplnil ředitel Alukovu.