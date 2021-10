Třeba na Náchodsku nedostal od voličů větší důvěru v letošních volbách žádný jiný politik. I díky tomu budeme Bělobrádka vídat v Poslanecké sněmovně i příštích čtyřech letech. V povolebním rozhovoru pro Deník současný náměstek královéhradeckého hejtmana hodnotí volební výsledky, přiznává, že je mu trochu líto sociální demokracie, která vypadla ze sněmovních lavic a hovoří i o překvapivém debaklu kandidátů za Piráty.

Byl to infarktový závěr, kdy jste na poslední chvíli porazili hnutí ANO. Jak jste to viděl?

Jsem přesvědčen, že je to dobrá zpráva pro Českou republiku, že změna k lepšímu je možná. Lidi si uvědomili, že změna automaticky nemusí znamenat, že to bude lepší a že si po mnoha experimentech velká část naší populace uvědomila, že se musíme vrátit k tomu osvědčenému a že zodpovědnost a solidarita se nedají oddělit. Také si uvědomili, že patříme na západ a musíme některé věci vrátit do normálu. To, co jsme zažívali v posledních čtyřech letech, už normální nebylo.

Do sněmovny se po dlouhých letech nedostali komunisté a sociální demokraté. Co vy na to?

Je pravda, že ze sněmovny vypadly nejstarší a třetí nejstarší politická strana. A jsem zvědavý, jestli se jim povede to, co nám, coby druhé nejstarší politické síle. Tedy vrátit se v příštích volbách zpět. To, že vypadli komunisté, je jenom dobře. V jejich řadách byla spousta stalinistů a jejich politika do parlamentu nepatří. A co se týče ČSSD, tak to je mi líto. Je to strana, která je historická v mnoha směrech a byla v mnoha směrech vyprofilovaná a nebyla v zásadě extrémistická. Nicméně je vidět, že konkurenční strany ji dokázaly otesat od voličů. A jak komunisté, tak socdemáci doplatili na to, že podporovali tu strašlivou vládu hnutí ANO a tolerovali všechny ty nehoráznosti, které se tu poslední čtyři roky děly.

Co říkáte na to, že vás a pana Adamce přeskočila na krajské kandidátce Spolu mladá krev v podobě Matěje Ondřeje Havla?

Já to Matějovi přeji. My, kteří jsme v politice nějaký čas, jsme samozřejmě udělali i chyby, kterými jsme lidi naštvali. Mnoho lidí si teď slibuje, že nová tvář přinese nový vítr. A to je dobře, neboť to okysličení je potřeba. A ta kombinace zkušenosti a na druhé straně nových tváří je jenom dobře. Asi by bylo špatné, kdyby se do Poslanecké sněmovny dostaly jenom staré páky. A doufám, že Matěj těch chyb udělá méně než já s Ivanem.

Překvapil vás debakl Pirátů?

Bylo to riziko, kterého si museli být vědomi. Museli si být vědomi toho, že STAN je schopen voliče oslovit osobnostmi, které dost často vycházejí z komunální politiky. Navíc preferenční hlasy jsou mnohdy velmi zrádné. A to jim nakonec bylo osudným, kdy jim vypadly mnohé vyprofilované tváře, u kterých se to vůbec nečekalo. Třeba pan Ferjenčík či pan Jiránek, kterého měli Piráti jako kandidáta na ministra průmyslu.

Domníváte se, že opravdu Andrej Babiš odejde do důchodu a nebude v poslanecké sněmovně?

To opravdu nevím. Panu Babišovi nemůžete věřit ani jedno slovo. On je během jednoho dne schopen říct naprosto protichůdné názory. Je to prokazatelný lhář, který přísahal na zdraví svých nemocných dětí. Vůbec bych se tak nedivil, kdyby nakonec ten slib nesplnil. Ale na druhou stranu, on má rád buď vše, nebo nic. A být v opozici a pracovat není jeho styl, tak jsem na to zvědavý. Ale jemu se opravdu nedá vůbec věřit.