Babišovy ministry čeká v kraji perný den

Královéhradecko - Až v pondělí po dálnici D11 přiveze do Hradce Králové vládní autobus ministry v demisi v čele s Andrejem Babišem na výjezdní zasedání vlády, bude na ni čekat plno úkolů od starostů.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Například starostka Kvasin Alice Nováková, která se se zástupci vlády setká v hradeckém Aldisu, bude chtít po ministrech změnu legislativy v oblasti ubytování. „Stále máme problém s místními poplatky za ubytování. Nemůžeme je vybírat za domy a byty, které nejsou zkolaudovány jako ubytovny. Proto budeme požadovat změnu,“ uvedla dále starostka Alice Nováková. Samotnou zónu Solnice – Kvasiny si posléze ministři přijedou prohlédnout. Při té příležitosti také navštíví solnickou radnici. Jaké záležitosti chce s ministry probrat, však zatím nechtěl starosta Jan Hostinský prozradit.

Ještě než se ministři rozjedou po kraji, přijme je hejtman Jiří Štěpán. Ten chce s vládní delegací probrat nejpalčivější problémy kraje. „Chci se pobavit jak o chátrajících objektech v Josefově, tak samozřejmě i o průmyslové zóně Kvasiny.

Stranou nezůstanou ani otázky zdravotnictví,“ uvedl hejtman. Ví, že řešení se nenajde hned. „Důležité je problémy pojmenovat a zjistit, v jakém časovém horizontu se s nimi dá něco dělat,“ dodal.

PEVNOSTNÍ SETKÁNÍ

Jednou ze zastávek na výjezdní vládní trase po setkání s hejtmanem bude Jaroměř. V neúprosném časovém harmonogramu bude mít premiér s ministerským doprovodem půlhodinku, aby se dozvěděl, kde místní tlačí bota.

K čemu těch 30 minut od 15.30 do 16 hodin radnice využije? „Chceme v Josefově představit možnosti pro jeden z nevyužitých objektů,“ nechtěl blíže specifikovat starosta Jaroměře Jiří Klepsa. Starosta však stojí nohama na zemi, přehnaným optimismem šetří. „Za úspěch bych považoval, kdyby se o našem předloženém návrhu jednalo i v budoucnu,“ přál by si.

KAMENNÉ DĚDICTVÍ

Vláda v demisi zavítá také na Hořicko, a to přímo do sochařsko – kamenické školy v Hořicích. Ředitel Josef Moravec se o návštěvě dozvěděl včera. „Očekávám, že se zde bude hovořit především o školství,“ domnívá se Moravec, který si je vědom, že škola se má čím pochlubit. Jednak zajímavými sochami, ale i špičkovými technologiemi, v Evropě ojedinělými. „Jsem připraven na všechno, ukážu, co budou chtít,“ slibuje. Svých pět minut bude mít na vládní delegaci i starosta Hořic Aleš Svoboda. „Využiji je k tomu, abych vládě představil možnost dostavby Masarykovy věže samostatnosti,“ nechal se slyšet.

DVA STAROSTOVÉ, DVA NÁZORY

Vláda se během pondělní návštěvy Královéhradeckého kraje přesune také do kongresového centra Aldis, které hostí konferenci Internet ve státní správě a samosprávě. Tam by se ministři i premiér měli setkat se starosty obcí a měst kraje. Ne všichni starostové ovšem vidí smysl v jednání s vládou v demisi.

Jan Malý (ANO), starosta Jičína: „Na setkání starostů a návštěvu samotné vlády se dívám pozitivně. Nemyslím si, že vláda, která je v demisi, není plnohodnotnou legitimní vládou. Účast na setkání s ní je podle mého důležitá.“

Ivan Adamec (ODS), starosta Trutnova se jednání vlády v demisi v Královéhradeckém kraji nezúčastní. „Z principu ne. Nevidím k tomu důvod,“ říká rázně. „Absolutně nechápu, co je to za šaškárnu. Někdo si tu dělá ze státu převozníka za veřejné peníze. Kdyby to byla opravdová vláda, tak bych okamžitě naklusal. Ale takhle mi to přijde opravdu na hlavu. Nevidím důvod, aby po republice jezdila vláda, která nemá důvěru.“

Hradec Králové chystá protest na náměstí

V Hradci Králové se Andreji Babišovi nedostane příliš vlídného přijetí. Proti premiérovi v demisi Hradečané chystají demonstraci. Pondělní protest na Masarykově náměstí má upozornit hlavně na kumulaci politické moci v rukou jedné osoby. „Uvědomujeme si nebezpečí, které plyne z toho, že v čele naší země stojí trestně stíhaný premiér, který je veden v seznamech spolupracovníků StB,“ stojí v popisu facebookové události. Organizátoři akce dále kritizují Babišovy zásahy do řízení Generální inspekce bezpečnostních sborů. Také poukazují na střet zájmů, k němuž podle nich dochází při tvorbě zákona o státním zastupitelství. Demonstrace začíná v 18 hodin. Někteří se chtějí z Masarykova náměstí přesunout před Adalbertinum, kde by měl Andrej Babiš debatovat s občany. Protestní akce se budou v konat po celé republice.