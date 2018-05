Bagr si vylámal zuby na posvátném kameni

Strojírenští technici projektanti, konstruktéři KONSTRUKTÉR/-KA VÝROBY. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost PROMA REHA, s.r.o., český výrobce vybavení pro zdravotnická zařízení, hledá pro výrobní závod v Meziměstí pracovníka/-ici na pozici "KONSTRUKTÉR VÝROBY" - hlavním úkolem bude vytváření konstrukce zdravotnických výrobků a zařízení., Pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení. Nástup možný ihned. Hrubá měsíční mzda od 17.000,- Kč v závislosti na délce praxe., , Náplň práce: vytváření konstrukce zdravotnických výrobků a zařízení; optimalizace stávajících konstrukčních řešení výrobní produkce; podílení se na vývoji nových výrobků; řešení atypických konstrukčních zadání; spolupráce s oddělením technologie a podílení se na tvorbě výrobních postupů; vedení změnových řízení; zpracování a vedení samostatných projektů., , Požadavky: min. ÚSO vzdělání se zaměřením na strojírenství (technický obor); znalost 3Dprogramů (INVERTOR atd.); samostatnost, rozhodnost, logické myšlení; aktivní přístup k plnění úkolů a vlastní iniciativu; výhodou - praxe v oboru konstrukce (možno i pro absolventy), znalost IS Helios., , Zaměstnavatel nabízí: dlouhodobé a stabilní zaměstnání ve strojírenském oboru; profesionálně vybavené oddělení konstrukce a technologie; možnost seberealizace a podílení se na růstu v dynamickém oboru; odpovídající finanční ohodnocení; týmového ducha a podporu kolegů; příspěvek na stravování (stravenky)., , V případě, že Vás tato pracovní nabídka zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis s krátkým průvodním dopisem na e-mail: kariera@promareha.cz a do předmětu zprávy uveďte název pozice, o kterou máte zájem.. Pracoviště: Proma reha, s.r.o. - pracoviště meziměstí, Tovární, č.p. 84, 549 81 Meziměstí u Broumova 1. Informace: Iveta Prokopová, +420 775 776 094.

Prodavači potravinářského zboží PRODAVAČ/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zaměstnavatel hledá pracovníka/-ici do podnikové prodejny u závodu v České Skalici - prodej masa a masných výrobků., Pracovní poměr na dobu určitou, plný pracovní úvazek. Pracovní doba Po-Pá od 07:00 hod. do 16:00 hod., volné víkendy. Pracovníci se střídají na ranní a odpolední provoz. , Zaměstnanecké výhody: odměna za doporučeného zaměstnance, možnost nákupu výrobků za sníženou cenu, každý měsíc balíček z výrobků společnosti, odměny při pracovních a životních jubileích, podnikové dotované stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost ubytování., Kontakt - Mgr. Belančinová Katarína; tel.: 491 419 418 (Po-Pá od 06:00 hod. do 14:30 hod.), e-mail: personalni@skalican.cz (zaslání životopisu).. Pracoviště: Skaličan a.s., Zelená, č.p. 226, 552 03 Česká Skalice. Informace: Katarína Belančinová, +420 491 419 418(Po-Páod06:00hod.do14:30hod.).