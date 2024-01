/FOTO, VIDEO/ Azyl, který našli ve staré polorozpadlé garáži lidé bez domova z Broumova, už je minulostí. Neutěšené prostředí v objektu bez dveří, s plísní a propadající se střechou bylo jen pár dní po návštěvě Deníku částečně strženo bagrem. Důvodem prý byla snaha dostat bezdomovce pryč z nebezpečného místa, kde reálně hrozilo riziko propadnutí střechy a zavalení těch, kteří pod uhnilými trámy přespávali.

Bagr strhl střechu garáže, kde přebývali bezdomovci. Ti si poradili a mají byt | Video: Jiří Řezník

„Ta střecha byla opravdu v dezolátním stavu a hrozilo její propadnutí," vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Miloš Andrš, proč nechalo město chatrný objekt částečně strhnout, aby už nikoho nenapadlo ho obývat a zdržovat se v něm. Bezdomovci, kteří ho do té doby užívali na vlastní riziko si tak sbalili, co považovali za důležité a museli se odporoučet.

Černé užívání černé stavby skončilo

Ilegální obyvatelé objektu podle všeho dávali přednost volnosti v nehostinné garáži před pravidly v teple a suchu. „Několikrát jsme se jim pokoušeli zajistit azylové bydlení, ubytovnu. Ale tam, kde by museli dodržovat nějaký pobytový režim, odmítali jít," zdůraznil Miloš Andrš. „Prostě nechtěli. Z pozice sociálních pracovníků nebo opatrovníků jsme neměli pravomoc je k tomu donutit. Proti jejich vůli to nešlo. I když jsme viděli, že je nebezpečné se tam zdržovat, tak nikdo s nimi nehnul. Akorát jsme jim dali podepsat papír, že se tam zdržují ze své vůle a na vlastní riziko," dodal Andrš a připustil, že sociální odbor o černém užívání černé stavby věděl.

VIDEO: Mrazivé noci pod vlhkou dekou, bezdomovci se klepali v garáži bez dveří

Pohled do katastrální mapy prozradil, že pozemek, na němž pobořený objekt stojí, patří Benediktinskému opatství sv. Václava v Broumově. Pravděpodobně zde byl postaven bez povolení ještě za socialismu nájemníky nedalekého domu, který patří městu a v současnosti je neobývaný.

Nabízeli jim buňku, ale sehnali si byt

Ztrátu bezplatného azylu ale bezdomovci vyřešili až překvapivě rychle a celkem komfortně. Původně měli dostat k dispozici stavební buňku umístěnou na konci vlakového nákladního nádraží. Ale i tato varianta prý narážela na množství problémů. Nakonec se jim podařilo si sehnat byt od soukromého provozovatele, na který dostanou kauci od úřadu práce. „Nahlásili nám, že si sehnali bydlení, čímž se situace v podstatě vyřešila. Požádali jsme technické služby, aby tomu objektu strhli střechu a nedal se opětovně obývat, protože tam to riziko zborcení opravdu bylo," dodal vedoucí sociálního odboru v Broumově.

Už se těší k plotně, Jarkovi uvaří guláš

Stěhování pod střechu, kam nezatéká a dají se tam zavřít dveře potvrdila dvojice, která seděla na svém oblíbeném místě - na lavičce u kostela sv. Václava. „Byt už máme, Jarda má klíč u sebe. Zvládneme to, měla bych dostávat i nějaké příspěvky na bydlení," říká 59letá Vladislava, že se už pomalu zabydlují. „Zatím je tam zima, protože nejde elektřina. Volala jsem ale už na ČEZ, ať nám zapojí hodiny. Teď nám kamarádka slíbila rychlovarnou konvici, vysavač a kamarád remosku. Až nám zapojí elektřinu, tak hned budu vařit. První jsem Jardovi slíbila guláš. Dělám ho z vepřového, z hovězího to dlouho trvá," těší se do tepla kuchyně.

Pobořená garáž definitivně zmizí na jaře

Broumov jinak nějaké problémy s bezdomovectvím nemá. „Je tu ještě pár lidí, kteří jsou tak nějak napůl bez přístřeší, ale k někomu se vždycky uchýlí. Aktuálně nemáme informaci o nikom, kdo by byl přímo na ulici. Občas se sice někdo takový vyskytne a i když v Broumově není žádné azylové bydlení, tak se umíme postarat, pokud ten dotyčný má zájem spolupracovat," říká Andrš, že řešením může být i azylové ubytování v Hradci Králové nebo Pardubicích.

Částečně zbořená garáž a nepořádek v jejím okolí by měl zmizet na jaře. „V tomhle počasí by se tam dělat nedalo, ten dvůr je zpustošený hodně. Ten odpad se musí roztřídit a odvézt v kontejnerech a poslední zmizí suť," doplnil Petr Vlček z technických služeb.